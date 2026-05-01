「ハケンの品格（2007）」(ファミリー劇場)

篠原涼子の代表作の1つでもあるドラマ「ハケンの品格」シリーズ。小泉孝太郎、大泉洋らが共演した同作は、2007年に放送されて好評を博し、2020年に続編も放送されたヒット作だ。

2007年、日本の会社の雇用形態が大きく変化していた頃。丸の内の老舗食品会社「S&F」で働く里中賢介(小泉)と東海林武(大泉)はともに辞令を受け、同期揃って昇進することに。しかし、東海林が花形部署の販売二課主任に昇進する一方、賢介が任されたのは新設のマーケティング課主任。営業部の隅の物置のような場所をあてがわれ、落ち込む気持ちはあるものの、賢介が率いるマーケティング課は動き出す。そこに派遣としてやって来たのは、経験もスキルもない若手・森美雪(加藤あい)と、彼女とは対照的にあらゆる資格と豊富な経験を持ち、特Aランクの評価を受ける大前春子(篠原)だった。部長の桐島(松方弘樹)からも期待されていたり、得意先にも顔が利いたりとただ者ではない空気を放ちつつも、愛想がなく、正社員たちから反感を買う春子。しかしその仕事ぶりは見事で、会社に舞い込む数々のピンチを次々と救っていく...。

篠原涼子が異次元のスキルを持つ"スーパーハケン"を演じた「ハケンの品格（2007）」

同シリーズで篠原が演じているのは、膨大な資格とスキルを武器に高い時給で働く"スーパーハケン"の大前春子。無愛想な上に超がつくほどの合理主義で、採用時には「契約期間は3ヶ月、一切延長なし、担当セクション以外の仕事はしない、休日出勤や残業も一切しない」という条件を提示。その言葉通り、どんな事態でも昼休憩の時間や定時を過ぎることは1秒たりとも許さず、業務時間外の電話は「本日の業務は終了いたしました」と一蹴して切ってしまうほど。一方で持ち前のスキルを活かして会社のピンチを救っていくわけだが、その実力はPCのスキルや語学堪能にとどまらない。クレーン車の操縦やマグロの解体、果てには昇降機検査の資格を活かして、止まったエレベーターから同僚の救出までやってのけ、いつも予想外の方法で窮地を救うから、見ていて楽しい。

そんな春子を篠原はポーカーフェイスと抑揚のないセリフ回しで演じている。一方で、自分らしからぬ失敗などをした時には「私としたことが...」と呟いたり、東海林にキスされてもまったく動じないのに、大好物のふぐを食べに行こうと誘われた時には思わず顔色が変わったりと、時たま人間味が垣間見えるところも魅力的。篠原はどんな時にもクールさは保ちながらも、ふとした表情の動きや間の取り方で春子の心の動きを表現。また、コミカルなシーンでも"大前春子"のスタンスは決して崩れないところに、クスリとさせられる。

そして何より、業務外のことはしないと言いながら、なんだかんだ理由をつけて毎回、周囲の人を助けるのが春子だ。ストーリーはもちろん、篠原の演技の妙も合わさって、春子は決して冷たい人間ではなく、"誇りを持って働くプロフェッショナル"として映し出されている。

■篠原涼子と小泉孝太郎、大泉洋とのコンビネーションも絶妙！

「ハケンの品格（2020）」より

春子とは対照的なキャラクターとして存在するのが、大泉演じる東海林。「派遣のことは信用していない」と言ってのけ、無愛想な春子のことが気に入らないために何かと突っかかる。しかし一枚上手な春子にいつも言い返され、タジタジ...。仕事はできるのだが、いかんせん調子が良く、口は回るがそれが逆に災いになることも。それなのにどこか不器用で憎めない東海林を、大泉は豊かな表情とテンポの良いセリフ回しで好演している。特に春子とのやり取りは軽妙で、お仕事ドラマの中に絶妙な塩梅のコミカルさを与える役割を大泉が担っている。

そして、そんな東海林の同期でマーケティング課の主任・里中を演じるのが小泉。人当たりが良く、東海林とは対照的に派遣社員にも敬意を払う里中を、小泉は柔らかな口調で好演しており、里中の穏やかな雰囲気にぴったりとハマっている。篠原演じる春子が物語の軸、大泉演じる東海林がコミカルを担うのであれば、里中はいわばバランサーと言えるだろう。何かと対立する春子と東海林の仲も、度々取り繕うなど、3人のコンビネーションが絶妙で、同作に欠かせない存在だ。

「ハケンの品格（2020）」より

2020年放送の第2シリーズでは、東海林も里中もさらに昇進し、課長に。13年の時を経て、働き方改革やAIの導入など、会社や派遣社員を取り巻く環境も変化しているわけだが、そんな中でも春子は変わらない。相変わらず一切の無駄を排除する合理主義だが、またも奇想天外な手法で周囲の人間を救っていくところが痛快だ。セクハラやSNSでの炎上など、現代に蔓延る問題も取り上げながら、物語は展開していく。

主演の篠原はもちろん、助演の小泉と大泉の演技も見どころで、三者三様のアプローチで、それぞれの役を魅力的に演じている。"スーパーハケン"、大前春子の異次元の活躍が楽しい一作を、ぜひこの機会にシリーズを通して楽しんでいただきたい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

ハケンの品格（2007）

放送日時：2026年5月4日(月)12:35〜

出演：篠原涼子 加藤あい 小泉孝太郎 大泉洋 勝地涼 板谷由夏 安田顕 上地雄輔 城田優 小松政夫 白川由美 松方弘樹

ハケンの品格（2020）

放送日時：2026年5月5日(火)12:35〜

出演：篠原涼子 小泉孝太郎 勝地涼 杉野遥亮 吉谷彩子 山本舞香 中村海人 上地雄輔 塚地武雅 大泉洋 伊東四朗

チャンネル：ファミリー劇場(スカパー！)

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