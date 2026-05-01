Stray Kids初のライブドキュメンタリー映画、第1弾の入場者プレゼント公開 フォトカードには手書きのオリジナルメッセージ
8人組ボーイズグループ・Stray Kidsに密着した初のライブドキュメンタリー映画 『Stray Kids : The dominATE Experience』が、5月15日から全国の映画館にて公開される。今回、日本公開での入場者プレゼントを5月15日より各週、第1弾〜第3弾まで配布することが決定した。そして、第1弾の入場者プレゼントの内容が公開された。
【予告映像】会場を熱気で包み込む！「MEGAVERSE」パフォーマンスシーン
本作は、Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『dominATE』（全35地域56公演）に密着したライブドキュメンタリー映画。2026年2月、世界61地域で公開されると、公開初週末に北米1724館で約560万ドル（約8.8億円）の興行収入を上げ、メキシコでは約210万ドル（約3.3億円）の興行成績で1位を獲得した。さらに、ドイツでは約160万ドル（約2.5億円）を記録し、現地K-POP映画史上最高のオープニング成績を達成した。また、イギリスとアイルランドでも約140万ドル（約2.2億円）の収益を上げ、歴代K-POP映画の最高興行作品として名を連ねた。
作品の核となるのは、アメリカ・ロサンゼルスの巨大会場 SoFiスタジアムで開催された歴史的な公演。その熱狂的なステージを、アデルやテイラー・スウィフトなど世界的なアーティストたちのライブ映像を手掛けてきたポール・ダグデール監督らが制作を指揮し、最新のカメラワークと音響で余すところなく撮影した。そして、ライブ映画にとどまらず、ツアーの舞台裏に密着したメイキングや、メンバーたちが抱く葛藤と情熱を語った独占インタビューも盛り込まれ、メンバーたちは、忙しいツアースケジュールを乗り越えながら、ステージ上の圧倒的なパフォーマンスから、バックステージでの飾らない素顔まで、Stray Kidsのアイデンティティが形成される瞬間を克明に映し出す。
第1弾の入場者プレゼントは、メンバー8人による「メッセージ＆サイン入りフォトカード（全8種ランダム）」。初日の5月15日〜21日まで、1枚ランダムで配布される。フォトカードに書かれたメッセージは、本作の日本公開をお祝いして、メンバーそれぞれが書いた手書きのオリジナルメッセージ。映画館に来てくれたSTAY（Stray Kidsのファンネーム）へ向けて、メンバーのキャラクターも垣間見られるメッセージが書かれている。
入場者プレゼント第2弾は5月22日より配布開始。さらに第3弾は5月29日より配布開始と、毎週内容が変わる。いずれも数量限定となる。
【予告映像】会場を熱気で包み込む！「MEGAVERSE」パフォーマンスシーン
本作は、Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『dominATE』（全35地域56公演）に密着したライブドキュメンタリー映画。2026年2月、世界61地域で公開されると、公開初週末に北米1724館で約560万ドル（約8.8億円）の興行収入を上げ、メキシコでは約210万ドル（約3.3億円）の興行成績で1位を獲得した。さらに、ドイツでは約160万ドル（約2.5億円）を記録し、現地K-POP映画史上最高のオープニング成績を達成した。また、イギリスとアイルランドでも約140万ドル（約2.2億円）の収益を上げ、歴代K-POP映画の最高興行作品として名を連ねた。
第1弾の入場者プレゼントは、メンバー8人による「メッセージ＆サイン入りフォトカード（全8種ランダム）」。初日の5月15日〜21日まで、1枚ランダムで配布される。フォトカードに書かれたメッセージは、本作の日本公開をお祝いして、メンバーそれぞれが書いた手書きのオリジナルメッセージ。映画館に来てくれたSTAY（Stray Kidsのファンネーム）へ向けて、メンバーのキャラクターも垣間見られるメッセージが書かれている。
入場者プレゼント第2弾は5月22日より配布開始。さらに第3弾は5月29日より配布開始と、毎週内容が変わる。いずれも数量限定となる。