3勝無敗のグラスノーも候補…防御率1位はマクリーン

メジャーリーグは4月の全日程が終了した。5月上旬には各部門の月間最優秀選手が発表される。ドジャース・大谷翔平投手は、自身初となる最優秀月間投手を受賞する可能性が浮上した。

“投手・大谷”は開幕から好調を維持している。最初の2試合を無失点に抑え、15日（日本時間16日）のメッツ戦で連続無失点＆自責点ゼロの記録が途切れたものの、防御率は0点台。28日（同29日）のマーリンズ戦は6回2失点（自責1）で黒星を喫したが、登板を終えた時点で防御率0.60はメジャー1位に浮上した。

3・4月の成績は5先発で30イニングを投げて2勝1敗、防御率0.60、WHIP0.87、被打率.160。勝利貢献度WAR（ベースボール・リファレンス版）1.3と堂々たる数字が並んでいる。“普通に”考えれば最優秀月間投手の有力候補であるものの、唯一のネックがあるとすれば、規定投球回に達していないことか。

では、他に候補となる投手は誰だろうか。メッツからは2人に注目。リーグ1位の防御率1.75をマークするクレイ・ホームズ、若き逸材のノーラン・マクリーンは防御率2.55、WHIP0.83は2位、被打率.161も3位と内容の良さが光る。また、ドジャースのタイラー・グラスノー投手も有力だ。3勝無敗、防御率2.56、WHIP0.83と被打率.146はともにリーグ1位。イニング数でも大谷より8回2/3多い。ちょうど30日（同5月1日）に怪物ポール・スキーンズが先発登板し、内容次第では対抗馬になりえたが、5回5失点（自責4）で一歩後退した。

ライバルたちの成績も十分に素晴らしいが、インパクトという点ではそこまで強くない。大谷は投打ダブル規定をクリアした2022年も、惜しくも最優秀月間投手賞を受賞できなかったが、春の快投は十分に相応しい数字と言えるだろう。（Full-Count編集部）