【豪華ウイスキーみくじ第123弾】 発売日：5月1日 価格：3,980円（別途送料990円） 販売口数：466口（数量限定のため、完売次第終了） 【ゴールデンみくじ】 予約開始日：5月1日 発送時期：5月25日～5月27日 予定 価格：7,980円（送料無料） 販売口数：377口（数量限定のため、完売次第終了）

アップライジングは、ウイスキーくじ「豪華ウイスキーみくじ第123弾」の販売及び、特別企画「ゴールデンみくじ」の予約販売を5月1日より開始した。価格は「豪華ウイスキーみくじ第123弾」が3,980円で、送料は990円。「ゴールデンみくじ」は7,980円で、送料無料となる。

ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、1口につき1本がランダムで届く抽選型の販売サービス。

「豪華ウイスキーみくじ第123弾」では、ジャパニーズウイスキーの象徴「山崎18年」が超大吉としてラインナップされている。

さらに、特別企画として「ゴールデンみくじ」が登場。品薄で手に入らない伝説のウイスキー「白州25年」など、入手困難な長期熟成ボトルなどが封入されている。

豪華ウイスキーみくじ第123弾

発売日：5月1日

価格：3,980円（別途送料990円）

販売口数：466口（数量限定のため、完売次第終了）

「豪華ウイスキーみくじ第123弾」では、「山崎18年」を筆頭に、「山崎12年」、「白州12年」といった入手困難な銘柄がラインナップされている。全466口で、なくなり次第終了する。

【「豪華ウイスキーみくじ第123弾」ラインナップ】

・［超大吉×1］山崎18年

・［大大吉×2］山崎12年

・［大吉×2］白州12年

・［中吉×4］山崎シングルモルト

・［喜吉×3］響 JAPANESE HARMONY

・［福吉×3］イチローズモルト＆グレーン クラシカルエディション

・［緑吉×3］イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション

・［幸吉×10］サントリーウイスキー 知多

・［宝吉×50］ブレンデッドウイスキー √（ルート）

・［栄×163］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり

・［吉×225］グレーンウイスキー 巳乃霞

※全466口限定

※なくなり次第終了

シングルモルトウイスキー山崎18年

山崎12年・白州12年

【販売場所】

□タチバナE酒販 本店

□タチバナE酒販 Amazon店

□宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店

□宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店

ゴールデンみくじ

予約開始日：5月1日

発送時期：5月25日～5月27日 予定

価格：7,980円（送料無料）

販売口数：377口（数量限定のため、完売次第終了）

特別企画として「ゴールデンみくじ」が登場。品薄で手に入らない伝説のウイスキー「白州25年」を筆頭に、「山崎12年」、「白州12年」といった入手困難な長期熟成ボトルを封入。

さらに、「響 JAPANESE HARMONY」、「イチローズモルト ワインウッドリザーブ ピュアモルト」、「イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション」など、人気銘柄も多数ラインナップ。加えて、「矢部」、「√（ルート）」など、個性豊かなウイスキーも含まれており、幅広い味わいを楽しめる構成となっている。全377口で、なくなり次第終了する。

【「ゴールデンみくじ」ラインナップ】

・［超大吉×1］白州25年

・［大大吉×2］山崎12年

・［大吉×2］白州12年

・［中吉×3］響 JAPANESE HARMONY

・［喜吉×3］響 ブレンダーチョイス

・［福吉×4］シングルモルト津貫

・［緑吉×5］ザ・マッカラン ダブルカスク12年

・［幸吉×5］イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション

・［宝吉×5］イチローズモルト ワインウッドリザーブ ピュアモルト

・［栄×87］ブレンデッドウイスキー矢部

・［吉×260］ブレンデッドウイスキー √（ルート）

※全377口限定

※なくなり次第終了

【販売場所】

□タチバナE酒販 本店

□タチバナE酒販 Amazon店

□タチバナE酒販 楽天市場店

□宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店

□宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店

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