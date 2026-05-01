ウイスキーくじ最新弾！ 1等「山崎18年」の「ウイスキーみくじ第123弾」が5月1日より販売開始1等「白州25年」の「ゴールデンみくじ」は5月1日より予約販売開始
アップライジングは、ウイスキーくじ「豪華ウイスキーみくじ第123弾」の販売及び、特別企画「ゴールデンみくじ」の予約販売を5月1日より開始した。価格は「豪華ウイスキーみくじ第123弾」が3,980円で、送料は990円。「ゴールデンみくじ」は7,980円で、送料無料となる。
ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、1口につき1本がランダムで届く抽選型の販売サービス。
「豪華ウイスキーみくじ第123弾」では、ジャパニーズウイスキーの象徴「山崎18年」が超大吉としてラインナップされている。
さらに、特別企画として「ゴールデンみくじ」が登場。品薄で手に入らない伝説のウイスキー「白州25年」など、入手困難な長期熟成ボトルなどが封入されている。
豪華ウイスキーみくじ第123弾
発売日：5月1日
価格：3,980円（別途送料990円）
販売口数：466口（数量限定のため、完売次第終了）
「豪華ウイスキーみくじ第123弾」では、「山崎18年」を筆頭に、「山崎12年」、「白州12年」といった入手困難な銘柄がラインナップされている。全466口で、なくなり次第終了する。【「豪華ウイスキーみくじ第123弾」ラインナップ】
・［超大吉×1］山崎18年
・［大大吉×2］山崎12年
・［大吉×2］白州12年
・［中吉×4］山崎シングルモルト
・［喜吉×3］響 JAPANESE HARMONY
・［福吉×3］イチローズモルト＆グレーン クラシカルエディション
・［緑吉×3］イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション
・［幸吉×10］サントリーウイスキー 知多
・［宝吉×50］ブレンデッドウイスキー √（ルート）
・［栄×163］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり
・［吉×225］グレーンウイスキー 巳乃霞
※全466口限定
※なくなり次第終了
シングルモルトウイスキー山崎18年
山崎12年・白州12年
【販売場所】
□タチバナE酒販 本店
□タチバナE酒販 Amazon店
□宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店
□宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店
ゴールデンみくじ
予約開始日：5月1日
発送時期：5月25日～5月27日 予定
価格：7,980円（送料無料）
販売口数：377口（数量限定のため、完売次第終了）
特別企画として「ゴールデンみくじ」が登場。品薄で手に入らない伝説のウイスキー「白州25年」を筆頭に、「山崎12年」、「白州12年」といった入手困難な長期熟成ボトルを封入。
さらに、「響 JAPANESE HARMONY」、「イチローズモルト ワインウッドリザーブ ピュアモルト」、「イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション」など、人気銘柄も多数ラインナップ。加えて、「矢部」、「√（ルート）」など、個性豊かなウイスキーも含まれており、幅広い味わいを楽しめる構成となっている。全377口で、なくなり次第終了する。【「ゴールデンみくじ」ラインナップ】
・［超大吉×1］白州25年
・［大大吉×2］山崎12年
・［大吉×2］白州12年
・［中吉×3］響 JAPANESE HARMONY
・［喜吉×3］響 ブレンダーチョイス
・［福吉×4］シングルモルト津貫
・［緑吉×5］ザ・マッカラン ダブルカスク12年
・［幸吉×5］イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション
・［宝吉×5］イチローズモルト ワインウッドリザーブ ピュアモルト
・［栄×87］ブレンデッドウイスキー矢部
・［吉×260］ブレンデッドウイスキー √（ルート）
※全377口限定
※なくなり次第終了
【販売場所】
□タチバナE酒販 本店
□タチバナE酒販 Amazon店
□タチバナE酒販 楽天市場店
□宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店
□宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店
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