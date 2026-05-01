◆第２６回名古屋グランプリ・Ｊｐｎ２（５月４日１８時５分発走、名古屋競馬場・ダート２１００メートル）＝枠順確定

注目のダートグレード競走に出走する１２頭（ＪＲＡ５、名古屋４、他地区３）の枠順が５月１日に決まった。

ＪＲＡ勢では、前走のダイオライト記念で３着のカズタンジャー（牡５歳、栗東・新谷功一厩舎、父ドレフォン）は最内の１枠１番となった。川田将雅騎手は２０１８年チュウワウィザード、２０年マスターフェンサー（どちらも当時１２月開催）に続く３勝目を目指す。

前走の川崎記念で３着のアウトレンジ（牡６歳、栗東・大久保龍志厩舎、父レガーロ）は大外の８枠１２番に決定。２戦ぶりに松山弘平騎手とのコンビで挑む。

地方勢では、兵庫からの参戦で、ダイオライト記念の勝ち馬オディロン（牡７歳、兵庫・森沢友貴厩舎、父キタサンブラック）は７枠９番。地元名古屋の東海桜花賞勝ち馬メイショウタイセツ（牡５歳、名古屋・宇都英樹厩舎、父ホッコータルマエ）は、２枠２番に決まった。

確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、斤量、騎手の順）

（１）カズタンジャー 栗 東 牡５ ５７ 川田 将雅

（２）メイショウタイセツ 名古屋 牡５ ５７ 今井 貴大

（３）ゴールドギア 名古屋 牡１１ ５７ 木之前 葵

（４）ダノンフロイデ 高 知 牡７ ５７ 塚本 征吾

（５）エルナーニ 名古屋 牡６ ５７ 丸野 勝虎

（６）ユメノホノオ 高 知 牡６ ５７ 吉原 寛人

（７）ロードラビリンス 栗 東 牡４ ５７ 鮫島 克駿

（８）ホウオウルーレット 美 浦 牡７ ５８ 岩田 康誠

（９）オディロン 兵 庫 牡７ ５８ 吉村 智洋

（１０）ケルンコンサート 名古屋 牡７ ５７ 加藤 聡一

（１１）ハグ 栗 東 牡４ ５７ 高杉 吏麒

（１２）アウトレンジ 栗 東 牡６ ５８ 松山 弘平

※美浦、栗東はＪＲＡ所属。