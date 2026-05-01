カズタンジャー

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◆第２６回名古屋グランプリ・Ｊｐｎ２（５月４日１８時５分発走、名古屋競馬場・ダート２１００メートル）＝枠順確定

　注目のダートグレード競走に出走する１２頭（ＪＲＡ５、名古屋４、他地区３）の枠順が５月１日に決まった。

　ＪＲＡ勢では、前走のダイオライト記念で３着のカズタンジャー（牡５歳、栗東・新谷功一厩舎、父ドレフォン）は最内の１枠１番となった。川田将雅騎手は２０１８年チュウワウィザード、２０年マスターフェンサー（どちらも当時１２月開催）に続く３勝目を目指す。

　前走の川崎記念で３着のアウトレンジ（牡６歳、栗東・大久保龍志厩舎、父レガーロ）は大外の８枠１２番に決定。２戦ぶりに松山弘平騎手とのコンビで挑む。

　地方勢では、兵庫からの参戦で、ダイオライト記念の勝ち馬オディロン（牡７歳、兵庫・森沢友貴厩舎、父キタサンブラック）は７枠９番。地元名古屋の東海桜花賞勝ち馬メイショウタイセツ（牡５歳、名古屋・宇都英樹厩舎、父ホッコータルマエ）は、２枠２番に決まった。

　確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、斤量、騎手の順）

　（１）カズタンジャー　　　栗　東　牡５　　５７　川田　将雅

　（２）メイショウタイセツ　名古屋　牡５　　５７　今井　貴大

　（３）ゴールドギア　　　　名古屋　牡１１　５７　木之前　葵

　（４）ダノンフロイデ　　　高　知　牡７　　５７　塚本　征吾

　（５）エルナーニ　　　　　名古屋　牡６　　５７　丸野　勝虎

　（６）ユメノホノオ　　　　高　知　牡６　　５７　吉原　寛人

　（７）ロードラビリンス　　栗　東　牡４　　５７　鮫島　克駿

　（８）ホウオウルーレット　美　浦　牡７　　５８　岩田　康誠

　（９）オディロン　　　　　兵　庫　牡７　　５８　吉村　智洋

（１０）ケルンコンサート　　名古屋　牡７　　５７　加藤　聡一

（１１）ハグ　　　　　　　　栗　東　牡４　　５７　高杉　吏麒

（１２）アウトレンジ　　　　栗　東　牡６　　５８　松山　弘平

　※美浦、栗東はＪＲＡ所属。