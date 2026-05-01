薬剤師の娘が、“薬局勤務”か“病院勤務”かで迷っています。仕事内容や年収の違いはありますか？

薬剤師のおもな勤務先の種類

薬剤師 は薬に関連したさまざまな業務に携わる 職業 です。医師は診療のエキスパートであるのに対し、 薬剤師 は薬のエキスパートとして日々、患者のサポートを行っています。 薬剤師 の就職先はさまざまですが、薬局と病院が代表的でしょう。 今回のケースでは、 薬剤師 の娘さんがどちらで働こうか迷うなかで、仕事内容と年収を気にしているようです。 本記事では、 薬剤師 として働くうえで、薬局勤務と病院勤務にどのような違いがあるのか解説します。

薬剤師として働く場合、以下のような勤務先があるでしょう。



薬局で働く場合、薬剤師は処方せんを見ながら調剤や服薬に関する指導を行います。ほかにも、一般用医薬品を売ったり、患者の相談に乗って薬について説明したりもします。

病院で働く薬剤師の業務は、おもに入院患者の薬の調剤や服薬指導などです。さらに院内製剤や注射製剤、医薬品管理、治験業務なども行います。

製薬会社に勤務する薬剤師は、薬の研究開発や品質管理のほか、薬に関する専門情報を提供する医薬情報担当者としても活躍します。

行政機関で働く薬剤師は公務員です。公立の研究機関で試験検査や医薬品研究などを行います。なかには麻薬取締官として働く薬剤師もいるようです。

学校で衛生管理に携わる薬剤師もいます。生徒に薬物乱用防止やたばこの害などについて教育することもあります。



薬局勤務と病院勤務の仕事内容の違い

ここからは、薬局と病院で勤務する薬剤師について詳細を見ていきましょう。両者には以下のような違いがあります。

・対応する患者

薬局薬剤師は薬局に来る患者に幅広く対応します。とりわけ、その地域に住む患者と接する機会が多くなるでしょう。地域住民の場合、長期間にわたってサポートすることもあります。

一方病院薬剤師は、外来患者や入院患者が対象であり、薬局薬剤師とは関わり方や接する場面が異なります。

・業務範囲

薬局薬剤師は一般用医薬品に関して、販売や相談などサービス業のような仕事にも携わります。また在庫管理や事務作業もあるでしょう。

病院薬剤師は、院内の患者が使用する薬剤や点滴の調剤を行うほか、医師や看護師とコミュニケーションを取ることもあります。

病院薬剤師にも医薬品管理（在庫管理）や書類作成といった事務作業は存在しますが、場合によっては救急救命業務や治験などに従事することもあるようです。



年収の目安と差

厚生労働省がまとめた「薬剤師の偏在への対応策」によると、病院と薬局に常勤で勤務している薬剤師の年収の中央値は表1の通りです。

表1

年代 病院常勤 薬局常勤 20代 380万円 430万円 30代 500万円 530万円 40代 600万円 600万円 50代 700万円 600万円 60代 600万円 577万5000円

出典：厚生労働省「薬剤師の偏在への対応策」を基に筆者作成

20代と30代では薬局常勤のほうがより高い年収を得ています。40代になると同額になり、50代以降は病院勤務が高くなっています。

なお同資料によると、65歳まで勤務すると仮定した場合の生涯年収は、病院勤務が「2億3280万円」、薬局勤務が「2億2768万円」でした。その差は512万円です。

ただし、これらはあくまで資料上の中央値を基にした試算であり、実際の年収や生涯年収は勤務先の規模、地域、役職、勤務形態などによって変わります。



65歳まで常勤勤務した場合の生涯年収は、病院勤務のほうが512万円多い可能性がある

薬剤師が薬局で働く場合と病院で働く場合を比べると、年代ごとの年収の差や、生涯年収の差があることが分かりました。

65歳まで常勤勤務した場合の生涯年収は、病院勤務のほうが512万円多いという試算になっています。ただし、実際の金額は勤務先や働き方によって変わります。

業務については、調剤や服薬指導など共通している業務もありますが、対象とする患者やサポート期間など、異なる業務内容も多々あります。



出典

厚生労働省 薬剤師の偏在への対応策（3ページ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー