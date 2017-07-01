『たばこの害』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
病院と薬局に常勤で勤務している薬剤師の年収の中央値は577万5000円
ファイナンシャルフィールド
子どもは無事だったが、「歩きタバコは凶器です」と怒りをあらわにしている
弁護士ドットコム
県単位での実証実験は全国初で、オーナーが同意した計253店舗で実施
共同通信
喘息持ちのため、煙草の煙で発作が出ることもあり「本当に辛い」と吐露
キャリコネニュース
「喫煙者は見ちゃいません」「ただ不快になるだけ」と憤るのは森永卓郎氏
デイリー新潮
現在の表示面積は「30％以上」だが、「50％以上」に拡大する方針だという
読売新聞オンライン
フィリップモリスは有害物質の90〜95％を削減できると発表した
JBpress
ある第三者機関のデータによると、一酸化炭素などの有害物質は9割近く削減
現代ビジネス
HP上で空気中のニコチン濃度を紹介しているが、あり得ない数値だという
都内の9割の飲食店で喫煙可能となり、屋内禁煙が進む海外とかけ離れている
プレジデントオンライン
喫煙ルームを設置するも「テーブルで吸えないなら帰る」という客もいるそう
NEWSポストセブン
「ともに健康に悪影響をもたらすため、使用は推奨できない」という
J-CASTニュース
自宅などの家庭内は私的領域として、家族の自律に委ねられるべきだと専門家
高血圧で降圧剤を飲んでいるが、現在も喫煙を続けているという伊達
トピックニュース
「吸っていない人はその時間も働いているんだから不公平」だとある非喫煙者
タバコの葉を使っているため、健康への影響は通常のタバコと同じ
All About
プルーム・テックはほぼ無臭レベルで好評だったという
週刊女性PRIME