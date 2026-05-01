回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、マグロの大トロやたビンチョウマグロが楽しめる「極上とろ」フェアを5月1日から期間限定で実施します。期間中、人気定番商品「ビントロ」が115円（以下、税込み）で販売されます。

【写真】ヤバイ！ 「大とろ」がこのボリュームで！ フェアで食べられるメニューを一挙にチェック！ コナンコラボのグッズも！

今回のフェアでは、「熟成大とろ（一貫）」（380円）のほか、「トリュフ生サーモン（一貫）」（200円）、「国産天然 黒鯛」（180円）、「【鹿児島県産】レモンひらまさ 」（300円）、「【讃岐】トリュフクリーム」（780円）もラインアップ。さらに、シャリ3貫、エビ天3本を使用した「えび天マウンテン」（300円）も登場します。

また、同月5日の「こどもの日」に合わせ、ポテト、ハンバーグ、エビ天、「たまご」の寿司が一皿になった「お子様ランチ」（240円）、端午の節句に食べる「昔ながらのかしわ餅」（115円）を販売。

スイーツでは、オリジナルスイーツブランド「KURA ROYAL（クラロワイヤル）」シリーズの新商品「オレンジ香る濃厚ガトーショコラ」（520円）、“ふわふわとした雪”のような口どけのかき氷と、糖類不使用の自然な甘みで野菜がとれるヘルシーな「夢のべジふわ雪 いちご＆トマト」「夢のべジふわ雪 オレンジ＆キャロット」「夢のべジふわ雪 グリーンスムージー」（いずれも250円）が発売されます。

くら寿司では、人気アニメ「名探偵コナン」とのコラボキャンペーン第3弾も同日からスタート。2500円の会計ごとに特製グッズがもらえるプレゼントキャンペーンで、クッションチャーム（全4種）がもらえます。

※価格は店舗によって異なります。