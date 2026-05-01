海外滞在中のSnow Man目黒蓮、阿部亮平からの連絡頻度に不満？「2回くらいしか連絡がきてなくて…」
【モデルプレス＝2026/05/01】Snow Manの目黒蓮が5月1日放送の日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）にVTR出演。阿部亮平からの連絡頻度について言及する場面があった。
【写真】目黒蓮、カナダから一時帰国後初のイベント登壇
Disney+（ディズニープラス）にて配信されるFXのドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン2撮影のため、一時的にグループ活動を休止し、1月からカナダに渡っていた目黒。主演映画「SAKAMOTO DAYS」の舞台挨拶などのために約3ヶ月ぶりに一時帰国し、4月29日には「ZIP！」に生出演した。
番組では、生放送終了後の目黒のインタビュー映像が公開され、目黒はカナダ滞在中に阿部から「2回くらいしか連絡がきてなくて」と不満を吐露。金曜パーソナリティーを務める阿部に「連絡待ってます！」と笑顔で呼びかけた。
スタジオで真相を問われた阿部は「そうなんですよ」と認めつつ「でも、いざしようと思うと、今（連絡）していいタイミングかな？ってちょっと変に勘繰っちゃって。2回だけになっちゃったんですけど」と目黒を気遣ってのことだったと説明。最後に「（連絡）したいと思います！」と笑顔でコメントした。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】目黒蓮、カナダから一時帰国後初のイベント登壇
◆目黒蓮、阿部亮平からの連絡頻度明かす
Disney+（ディズニープラス）にて配信されるFXのドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン2撮影のため、一時的にグループ活動を休止し、1月からカナダに渡っていた目黒。主演映画「SAKAMOTO DAYS」の舞台挨拶などのために約3ヶ月ぶりに一時帰国し、4月29日には「ZIP！」に生出演した。
◆阿部亮平、目黒蓮への連絡頻度に言及
スタジオで真相を問われた阿部は「そうなんですよ」と認めつつ「でも、いざしようと思うと、今（連絡）していいタイミングかな？ってちょっと変に勘繰っちゃって。2回だけになっちゃったんですけど」と目黒を気遣ってのことだったと説明。最後に「（連絡）したいと思います！」と笑顔でコメントした。（modelpress編集部）
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