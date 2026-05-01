今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第25回（2026年5月1日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター 木俣 冬）

りんと直美が心の内を語り合う

門限に遅れたりん（見上愛）と直美（上坂樹里）は松井（玄里）から罰として寮内すべての掃除をやらされる。

日曜の夜に寮中の掃除とはなかなか厳しい。

ため息をつくりんに、「あんなところから入るって言ったのりんさんでしょ」と直美はむくれる。

急づくりでそれほど広くもない寮だと思うが、たったふたりでやるにはやっぱり広い。朝までかかってしまいそう。

掃除をしながら、りんと直美は少しずつ本音を語り始める。

「正しいことが好きなのね」と直美はりんのクセに気づく。確かに何かと「間違えた」「間違えた」と間違いをただそうとする。

「私、昔から間違えてばっかりだから」「間違って人を傷つけないようにしたくて」と言ったうえで「やっぱり聞かないのは間違いだと思うんで聞きます」とりんは思いきって直美に質問する。

「首からお守り下げてますよね。それは秘密ですか？ もし吉江さん（原田泰造）や教会の人に知られては困るのっぴきならない事情があるなら、微力ながら私、力に」と言い出す。

ここでこんなことを聞くこと自体が間違ってないだろうか。

でも、直美は割とすんなりと「これにそんなに深い意味はないから」と前置きしつつ「それはちょっと嘘（うそ）かもしれない」と本音を話しだす。

「私は教会で育ったけど、神様も心から信じられないの。親、家族、お金、学校、仕事、アメリカ、結婚、祈っても何1つ欲しいものは手に入らなかった。これはお守りじゃなくて、唯一親からもらったものだから。これだけ首にかかってたんだって、捨てられたときに。直美って文明開化の名前も、聖書にちなんで牧師様に適当につけられたんだから」

おお、一気に直美の生い立ちや心情が説明された。かなり開陳している。さらに直美は語り続ける。

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