【ふたご座】2026年5月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年5月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
気になるトレンドに注目してみるといいときです。まるであなたのためにあるかのように感じるかもしれません。SNSで情報収集するのは楽しいですが、発信するときにはその情報が本当に正しいか、誤字など書き間違いがないか確認してからにしましょう。
人間関係は、思いがけない広がりをみせそうです。偶然居合わせた人が実は知り合いだったなんていうこともあるかも。仕事では、連絡事項が増えそうなので一つひとつ確実に伝えるよう心掛けて吉です。
＜開運もぐもぐ＞
トレンドを敏感にキャッチして上手に取り入れたいときは、“木のパワー”を使います。おすすめは「青物野菜の卵とじ」です。特にこの時期に旬を迎える絹さやは、火を通すとより鮮やかなグリーンになり、初夏の爽やかさを感じさせてくれます。
絹さやは文字通り「さや」に包まれており、豆が持つ生命力を丸ごといただくことができます。また、卵の黄色と合わさることで、金運や仕事運を後押ししてくれる存在に。軽やかで新しい風を取り込みたいときにぴったりの一品です。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）＜全体運＞
気になるトレンドに注目してみるといいときです。まるであなたのためにあるかのように感じるかもしれません。SNSで情報収集するのは楽しいですが、発信するときにはその情報が本当に正しいか、誤字など書き間違いがないか確認してからにしましょう。
＜開運もぐもぐ＞
トレンドを敏感にキャッチして上手に取り入れたいときは、“木のパワー”を使います。おすすめは「青物野菜の卵とじ」です。特にこの時期に旬を迎える絹さやは、火を通すとより鮮やかなグリーンになり、初夏の爽やかさを感じさせてくれます。
絹さやは文字通り「さや」に包まれており、豆が持つ生命力を丸ごといただくことができます。また、卵の黄色と合わさることで、金運や仕事運を後押ししてくれる存在に。軽やかで新しい風を取り込みたいときにぴったりの一品です。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)