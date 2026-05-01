新入社員が選ぶ「理想の女性上司」ランキング！ 2位「北川景子」、11年連続の1位は？ 【俳優・歌手部門】
明治安田生命保険は、全国の新入社員（学生）880人を対象に「理想の女性上司」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、【俳優・歌手部門】の調査結果をランキング形式で紹介します！
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2位は、俳優の北川景子さんでした。
落ち着いた立ち振る舞いや「優しい」イメージが支持され、寄り添いながら支えてくれそうな上司として選ばれました。産後復帰後も第一線で活躍を続ける姿から、仕事とライフステージの変化を両立する理想的なロールモデルとして評価されています。
1位は、俳優の天海祐希さんでした。
落ち着いた判断力や包容力のある姿から「頼もしい」「姉御肌」といったイメージが定着しており、圧倒的な支持を得ました。同部門において11年連続で1位を獲得しており、ブレない実力を備えた理想の上司として不動の人気を誇っています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：北川景子
2位は、俳優の北川景子さんでした。
落ち着いた立ち振る舞いや「優しい」イメージが支持され、寄り添いながら支えてくれそうな上司として選ばれました。産後復帰後も第一線で活躍を続ける姿から、仕事とライフステージの変化を両立する理想的なロールモデルとして評価されています。
1位：天海祐希
1位は、俳優の天海祐希さんでした。
落ち着いた判断力や包容力のある姿から「頼もしい」「姉御肌」といったイメージが定着しており、圧倒的な支持を得ました。同部門において11年連続で1位を獲得しており、ブレない実力を備えた理想の上司として不動の人気を誇っています。
(文:All About ニュース編集部)