64歳・豊川悦司、“バッサリ”短髪にイメチェン 約8ヶ月半ぶりにインスタ更新「ゲキ渋ダンディーです」「前髪の感じも素敵です」「お似合い」
俳優の豊川悦司（64）が4月30日、昨年の8月12日以来の約8ヶ月半ぶりに自身のインスタグラムを更新。バッサリと“短髪”にヘアカットされた最新ショットを披露した。
【写真】「ゲキ渋ダンディーです」バッサリ“短髪”の最新ショットを披露した豊川悦司
投稿では、同月24日に東京・迎賓館赤坂離宮で開催された世界的人気ブランド『ラルフ ローレン』の日本上陸50周年を祝うキックオフイベントに出席したことを報告。「Thank you for inviting me.It was a wonderful day.The joy of wearing Ralph Lauren grew deeper.He's really cool」と素晴らしいイベントだったとつづり、スーツにサングラス姿での写真を披露した。
この投稿にファンからは「豊川さん、投稿ありがとうございます お似合いです」「ゲキ渋ダンディーです」「変わらずの格好良さ、素敵過ぎます」「内面から出る優しさ、品格、凛とした美しさ 豊川さんはいつもそんな佇まいで私の心の中にいます 幸せな朝をありがとうございます」「前髪の感じも素敵です。嬉しすぎてありがとうございます」「豊川さん！この髪型も素敵ですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「ゲキ渋ダンディーです」バッサリ“短髪”の最新ショットを披露した豊川悦司
投稿では、同月24日に東京・迎賓館赤坂離宮で開催された世界的人気ブランド『ラルフ ローレン』の日本上陸50周年を祝うキックオフイベントに出席したことを報告。「Thank you for inviting me.It was a wonderful day.The joy of wearing Ralph Lauren grew deeper.He's really cool」と素晴らしいイベントだったとつづり、スーツにサングラス姿での写真を披露した。