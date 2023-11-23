2026年、開業300年を迎えた大丸心斎橋店（大阪市中央区）で、『手塚治虫 火の鳥印百貨店」ポップアップストア』を期間限定で開催、人気を博している（〜5月12日）。

大丸心斎橋店・期間限定『手塚治虫 火の鳥印百貨店』5月12日まで開催（大阪市中央区）

手塚治虫作品・原作のストーリー性やキャラクターの個性を大切にしながら、日常に取り入れやすいデザイン性と品質を兼ね備えたアイテムを多彩に展開。

さらに、『火の鳥』をモチーフにした記念ロゴをあしらった、大丸心斎橋店開業300周年オリジナル商品も登場する。



大丸のシンボルといえば、一般的に富と繁栄を表す「孔雀（くじゃく）」のイメージが強い。

心斎橋筋側中央玄関に飾られた孔雀レリーフは、1925（大正14）年に設置されたもの。

大丸心斎橋店・心斎橋筋商店街側正面玄関 孔雀レリーフ ※撮影・ラジオ関西コンテンツクリエイト局

最初にヴォーリズが設計した木造店舗が1920（大正9）年に焼失。そこからの再生を願い「不死鳥（火の鳥）」のレリーフを発注したところ、貴重で珍重される“孔雀”が提案されたというエピソードがある。

大丸ではこの思いを引き継き、開業300周年を機に日本らしさを発信するため、世界的に注目される日本のポップカルチャーに着目。

サテンハンカチ（税込2420円）

日本が世界に誇るアートはアニメーション。その祖ともいえる手塚治虫氏のマンガ『火の鳥』とのコラボレーションが実現したという。

“火の鳥”キーホルダー（税込1210円）

4月中旬にスタートしたこの企画、特に300周年記念ロゴをあしらったTシャツが販売開始後、数日で完売したため、最終日まで2週間を切ったタイミングで、再入荷した。

大人気 Tシャツ“火の鳥”（税込3850円）

Tシャツ“開業300周年ロゴ”（税込3850円）

大丸心斎橋店は「手塚治虫作品との新たな出会いのきっかけとして、幅広い層に楽しんでいただきたい」としている。

トートバッグ“火の鳥”（税込3520円）

トートバッグ“開業300周年ロゴ”（税込3520円）

『手塚治虫 火の鳥印百貨店」ポップアップストア』

■開催期間 〜2026年5月12日（火）

■営業時間 10時〜20時

■会場 大丸心斎橋店 本館9階 レストスペース

