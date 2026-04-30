K-1が4月21日、公式Instagramを更新。「リアル春麗」の異名を持つ女性ファイター・木村萌那（25）の動画を公開し、世界中のファンが沸いている。

【画像】女子バレー日本代表24歳美女のTシャツ姿に「キュン死してまうわ」「モデル顔負けの可愛さでヤバい」と反響続々

投稿された動画は、人気格闘ゲーム『ストリートファイター』のキャラクター「春麗」を彷彿とさせる足技を自在に繰り出す木村の試合を収めたもの。お団子ヘアにリボンをまとい、ピンクのスカート姿の木村は、満員の観客が見守る中、片足上げたスタイルで牽制しつつ、相手への攻撃を決めていく。公式Xは「木村萌那のリアル春麗に会場が熱狂する瞬間をリングサイドから！」と会場の興奮と木村の判定勝利を伝えた。

【画像】リアル春麗と話題の木村萌那（画像はK-1公式Instagramより引用）

この投稿には、記事執筆時点で2.6万以上のいいね！が集まっており、国内外のInstagramユーザーから600件以上のコメントが寄せられた。また、その戦いぶりに「モナしか勝たん」「隙なさすぎる」「かっこいい！モナワールド！」「こんだけ自在に蹴り技出せたら楽しいだろうなぁ、、」といった反響が寄せられている。