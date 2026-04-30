20代でも健康診断は必要？若いうちに受けるべき理由とおすすめの受診タイミング
「まだ20代だから健康診断は必要ない」
そう思っていませんか？
実は、健康診断は若いうちから受けることに大きな意味があります。
特に近年は、生活習慣の変化により20代でも健康状態に変化が見られるケースが増えています。
この記事では、20代に健康診断が必要な理由や受診のタイミングについて、医師の視点からわかりやすく解説します。
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20代でも健康診断が必要な理由
20代は自覚症状が少なく、「自分は健康」と感じやすい年代です。
しかし、体の中ではすでに変化が始まっていることがあります。
特に以下のような異常は、症状が出にくいまま進行します。
●高血圧
●脂質異常症
●糖尿病予備群
●肝機能障害
これらは初期にはほとんど自覚症状がありませんが、放置すると将来的に心筋梗塞や脳卒中といった重大な疾患につながる可能性があります。
健康診断は、こうした“無症状の異常”を早期に発見するための重要な機会です。
若いうちに受けるメリット
20代で健康診断を受けるメリットは大きく2つあります。
自分の「正常値（ベースライン）」を知ることができる
健康診断の結果は、将来の比較基準になります。
若くて健康な時期のデータを知っておくことで、数値の変化に早く気づけるようになります。
生活習慣の見直しにつながる
軽度の異常でも、早い段階で気づくことで生活改善につなげることができます。
20代での介入は、その後の健康に大きな影響を与えます。
こんな20代の方は特に要注意
以下に当てはまる方は、健康診断を積極的に受けることをおすすめします。
●外食やコンビニ食が多い
●運動習慣がない
●睡眠時間が不規則
●飲酒や喫煙の習慣がある
●健康診断を一度も受けたことがない
一見健康そうに見えても、生活習慣の影響は確実に蓄積しています。
20代の健康診断はどれくらいの頻度で受ける？
基本的には「年1回」の受診をおすすめしています。
会社で健康診断がある場合は必ず受けましょう。
一方で、会社の健診がない方や受けそびれている方は、医療機関での健康診断を検討する必要があります。
症状がないからこそ受ける意味がある
「体調が悪くなってから受診すればいい」と考える方も少なくありません。
しかし、健康診断は“症状が出る前に異常を見つけるため”のものです。
実際、生活習慣病の多くはかなり進行するまで症状が出ません。
そのため、気づいたときには治療が必要な状態になっていることもあります。
20代のうちに一度でも健康状態を確認しておくことで、将来のリスクを大きく減らすことができます。
まとめ｜20代の今が健康管理のスタート
健康診断は、将来の健康への“投資”です。
20代のうちに一度受診しておくことで、自分の体の状態を把握し、必要に応じた対策をとることができます。
若いうちからの小さな積み重ねが、将来の大きな差につながります。
ぜひこの機会に、健康診断を受けることを検討してみてください。
[文：池尻大橋せらクリニック院長 世良 泰]
※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。
池尻大橋せらクリニック院長・世良 泰（せら やすし）
慶應義塾大学医学部卒。初期研修後、市中病院にて内科、整形外科の診療や地域の運動療法指導などを行う。スポーツ医学の臨床、教育、研究を行いながら、プロスポーツや高校大学、社会人スポーツチームのチームドクターおよび競技団体の医事委員として活動。運動やスポーツ医学を通じて、老若男女多くの人々が健康で豊かな生活が送れるように、診療だけでなくスポーツ医学に関するコンサルティングや施設の医療体制整備など幅広く活動している。