山下智久・福原遥・市原隼人ら「正直不動産」キャストが豪華集結 客席から登場で歓声沸く
【モデルプレス＝2026/04/30】歌手で俳優の山下智久が4月30日、都内にて行われた映画「正直不動産」（5月15日公開）の完成披露試写会に出席。豪華キャストの登場に歓声が上がった。
【写真】山下智久、年下女優を紳士にエスコート
この日のイベントには、主演の山下をはじめ、福原遥、市原隼人、泉里香、長谷川忍、見上愛、倉科カナ、高橋克典、草刈正雄ら、おなじみの豪華なキャスト陣と川村泰祐監督がランウェイステージにドレスアップをして集結。客席を練り歩く形で登場し、会場からは歓声が沸いた。
冒頭には、山下が「貴重な時間を割いていただき、今日この場所に集まっていただき、ありがとうございます」と挨拶。2022年放送のドラマを経て映画化をしたということで「正直不動産」は自身にとってどの様な存在か尋ねられると、山下は「飾らない自分でいられる場所」と明かし「キャストの皆さんが作り出してくるそのホーム感っていうのが、なんかすごくあったかくて。帰れる場所というような気持ちです」と現場の空気感について語った。
2022年のドラマ放送開始から反響を呼び、2024年1月のスペシャルドラマとシーズン2、さらに2025年2月のスピンオフ・スペシャルドラマと、働く人々に活力を与える痛快ビジネスコメディとして話題を集めてきた『正直不動産』が、“3度目の正直”として映画化決定。 わがままな顧客や一癖ある資産家、次々と起こる不動産トラブル、そして宿敵との攻防に、嘘をつけない“正直営業”で立ち向かう主人公・永瀬（山下）の活躍が、ついにスクリーンで描かれる。（modelpress編集部）
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◆山下智久ら「正直不動産」キャストが豪華集結
この日のイベントには、主演の山下をはじめ、福原遥、市原隼人、泉里香、長谷川忍、見上愛、倉科カナ、高橋克典、草刈正雄ら、おなじみの豪華なキャスト陣と川村泰祐監督がランウェイステージにドレスアップをして集結。客席を練り歩く形で登場し、会場からは歓声が沸いた。
◆山下智久主演映画「正直不動産」
2022年のドラマ放送開始から反響を呼び、2024年1月のスペシャルドラマとシーズン2、さらに2025年2月のスピンオフ・スペシャルドラマと、働く人々に活力を与える痛快ビジネスコメディとして話題を集めてきた『正直不動産』が、“3度目の正直”として映画化決定。 わがままな顧客や一癖ある資産家、次々と起こる不動産トラブル、そして宿敵との攻防に、嘘をつけない“正直営業”で立ち向かう主人公・永瀬（山下）の活躍が、ついにスクリーンで描かれる。（modelpress編集部）
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