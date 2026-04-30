逃走中“ハンマー男”は「マッチョで筋肉モリモリ」高林容疑者の母が反省　周辺の小学校で見回り　過去に同様の事件で不起訴に

東京・福生市で少年をハンマーで殴り逃走している男が30日、公開指名手配されました。

男の母親が取材に応じ、思いを語りました。

逃走から約34時間が経過。

東京・福生市で少年をハンマーで殴りつけた男は、今どこに。

全国に公開指名手配された職業不詳の高林輝行容疑者（44）の逃走直後の姿を見ると、上下グレーのスウェット姿で、顔にはマスク、左手に黒いバッグを持っていることがわかります。

警察が突入した際、すでに自宅の裏口から逃走していた高林容疑者。

警察が臨場する中、なぜ逃走できたのか。

当時の状況が次第に明らかに。

さらに高林容疑者の母親が30日にFNNの取材に応じ「その後、息子が出てきたの。私ビックリした。なんかトラブルが起きると思って」と、凶行に至る経緯と逃走中の息子への思いを話しました。

高林容疑者の母親：

（Q.高林容疑者に連絡は？）入れたけど、着信拒否っていうの？きのう3回くらいしたかな。もちろん出てきてほしいです。

母親が連絡をしても着信拒否だという高林容疑者。

母から見た息子はどのような人物なのか。

高林容疑者の母親：

マッチョです。筋肉マン。モリモリしてる。根はやさしいと思います。4人兄弟一番下ですごく甘ったれ。

根はやさしいと話す一方で…。

高林容疑者の母親：

（Q.怒ると怖い？）そうですね。私はその筋肉モリモリの人が人を殴るとなったら困るといつも思ってて、それだけはハラハラしてる。

事件が起きたのは29日早朝。

自宅向かいの焼き肉店の前で話していた少年少女7人グループとのトラブルです。

高林容疑者の母親：

（午前）6時ぐらいに（少年らに）「うるさいです」と。「寝ている人まだいるんだから静かにしてください」と言った。（Q.少年らの対応は）「すみません、すみません」と言うが、全然収まらずにずっとしゃべり続けていた。

最初に少年らを注意したのは母親でした。

ところが、いつの間にかその後ろに高林容疑者の姿が。

高林容疑者の母親：

若者たちの前に私が立っていて、はっと後ろを見たら息子が立っていた。「あっしまった！」と思った。（高林容疑者は）体を鍛えているから、私なんか（止めるのは）全然無理。

「うるさい！」と、手にしていたハンマーで少年2人を殴った高林容疑者。

少年のうち1人は顔の骨を折る重傷です。

高林容疑者の母親：

後で聞いたら「おかんが知っている時間よりもおれはもっと前にうるさいと思っていた」と。あんなトラブルになる前に私が警察に電話していれば、こんなふうに発展しなかった。私が本当におろかだったとものすごく反省している。

その後、サバイバルナイフのようなものを持って自宅に戻ったという高林容疑者。

そして正午過ぎ、警察が自宅に突入しましたが、すでに高林容疑者の姿は室内にはありませんでした。

警察が自宅に突入する4時間ほど前の午前8時前、高林容疑者は自宅に駆け付けた警察官に農薬のようなものを噴きかけ負傷させていました。

その混乱に乗じて、自宅の裏口から逃走する姿が防犯カメラに映っていたといいます。

高林容疑者の母親：

（Q.逃げるのを見た？）それはわからない。裏口はもちろんある。後ろ向きのドアがつけてある。

高林容疑者が逃走した自宅の裏手はどのような場所なのか。

裏側から見ると、人が出入りできそうな大きな窓のようなものが確認できます。

さらに、目の前に塀があり、塀で自宅が囲われています。ただ、それほど高くない塀で、乗り越えることはそれほど難しくはなさそうでした。

自宅の正面側に警察官が駆け付ける中、裏口から自宅を出て逃走した高林容疑者。

自宅の裏手側を抜けると、目の前にはJR青梅線の線路が走り、小学校なども多くある住宅街が広がっています。

福生駅まで約700メートル、羽村駅まで約1.4km。

自宅を出た高林容疑者は、どのようなルートをたどり逃走したのでしょうか。

少年らに、うるさいと激高し殴りかかったという高林容疑者。

2年半ほど前にも騒音を巡って、少年におののようなもので襲いかかるなどしたとして逮捕され、その後、不起訴となっていました。

当時被害に遭った少年の母：

みんなでいたところをおのを持った人に走って追いかけられたと言って、ヤバイと思ったみたいで走って逃げた。

今回も騒音を巡り再び凶器を手に少年らを襲った高林容疑者。

高林容疑者の逃走が続く中、30日朝、登校時間を迎えた現場近くの小学校では、警視庁の捜査員による登校の見守りが続いていました。

保護者は「きょうは一緒に付き添いしつつ、心配なので。まだ捕まっていないので」と話すなど、住民に不安が広がっています。

情報提供は警視庁福生警察署（042-551-0110）まで。