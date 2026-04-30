外国証券 先物取引高情報まとめ（4月30日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月30日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 15310( 15204)
9月限 96( 96)
TOPIX先物 6月限 15800( 15786)
日経225ミニ 5月限 9530( 9530)
6月限 379069( 379069)
7月限 82( 82)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7865( 7865)
9月限 130( 130)
TOPIX先物 6月限 11775( 11766)
日経225ミニ 5月限 7976( 7976)
6月限 173017( 173017)
7月限 108( 108)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 716( 531)
TOPIX先物 6月限 519( 499)
日経225ミニ 6月限 1525( 1525)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3185( 2098)
TOPIX先物 6月限 6431( 6341)
日経225ミニ 5月限 104( 104)
6月限 13340( 13270)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1906( 1846)
9月限 19( 19)
TOPIX先物 6月限 3468( 3468)
日経225ミニ 5月限 189( 189)
6月限 9617( 9617)
7月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1298( 1280)
TOPIX先物 6月限 1033( 1033)
日経225ミニ 6月限 1476( 1470)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6958( 6958)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 12043( 12043)
日経225ミニ 5月限 7289( 7289)
6月限 114341( 114341)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 307( 285)
TOPIX先物 6月限 398( 387)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 103( 0)
TOPIX先物 6月限 1745( 1745)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 5月限 87( 87)
7月限 23( 23)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 15310( 15204)
9月限 96( 96)
TOPIX先物 6月限 15800( 15786)
日経225ミニ 5月限 9530( 9530)
6月限 379069( 379069)
7月限 82( 82)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7865( 7865)
9月限 130( 130)
TOPIX先物 6月限 11775( 11766)
日経225ミニ 5月限 7976( 7976)
6月限 173017( 173017)
7月限 108( 108)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 716( 531)
TOPIX先物 6月限 519( 499)
日経225ミニ 6月限 1525( 1525)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3185( 2098)
TOPIX先物 6月限 6431( 6341)
日経225ミニ 5月限 104( 104)
6月限 13340( 13270)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1906( 1846)
9月限 19( 19)
TOPIX先物 6月限 3468( 3468)
日経225ミニ 5月限 189( 189)
6月限 9617( 9617)
7月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1298( 1280)
TOPIX先物 6月限 1033( 1033)
日経225ミニ 6月限 1476( 1470)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6958( 6958)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 12043( 12043)
日経225ミニ 5月限 7289( 7289)
6月限 114341( 114341)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 307( 285)
TOPIX先物 6月限 398( 387)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 103( 0)
TOPIX先物 6月限 1745( 1745)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 5月限 87( 87)
7月限 23( 23)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース