　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月30日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 15310(　 15204)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　96(　　　96)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 15800(　 15786)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　9530(　　9530)
　　　　　 　 　 6月限　　　379069(　379069)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　82(　　　82)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　7865(　　7865)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 130(　　 130)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11775(　 11766)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　7976(　　7976)
　　　　　 　 　 6月限　　　173017(　173017)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 108(　　 108)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 716(　　 531)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 519(　　 499)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1525(　　1525)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3185(　　2098)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6431(　　6341)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 104(　　 104)
　　　　　 　 　 6月限　　　 13340(　 13270)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1906(　　1846)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　19(　　　19)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3468(　　3468)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 189(　　 189)
　　　　　 　 　 6月限　　　　9617(　　9617)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 3(　　　 3)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1298(　　1280)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1033(　　1033)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1476(　　1470)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6958(　　6958)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 12043(　 12043)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　7289(　　7289)
　　　　　 　 　 6月限　　　114341(　114341)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 307(　　 285)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 398(　　 387)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 103(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1745(　　1745)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　87(　　　87)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　23(　　　23)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース