20世紀末ならホットハッチと呼べた勢い

ルノー5 E-テックと技術を共有する日産マイクラ（旧マーチ）だが、駆動用モーターの制御などは異なり、タイヤの銘柄や車重も違う。その結果、0-100km/h加速は8.0秒と、きょうだいの7.7秒よりわずかに遅い。体感できる差ではないが。

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このクラスでは、活発な側に入るだろう。信号ダッシュではミニ・クーパー Eに追いつけなくても、充分スポーティ。20世紀末なら、ホットハッチと呼べた勢いといえ、100km/h程度までなら力不足を感じることはないと思う。



日産マイクラ（旧マーチ） 52kWh（英国仕様）

緻密な制御でトルクは徐々に立ち上がり、アクセルペダルを蹴飛ばしても、トラクション・コントロールの介入はなし。標準のタイヤはハンコックで、5 E-テックが履くコンチネンタルほどグリップはしないものの、トラクションも悪くない。

制動力にも不足はなく、滑らかにマイクラを停止できる。ブレーキペダルの感触は柔らかく、摩擦ブレーキがどの程度動作しているのか、足裏を通じて感じ取ることは難しいが。パドルで調整できる、回生ブレーキの制御も好ましい。

格上モデルへ迫る乗り心地に快活な操縦性

シャシーは、5 E-テックより若干硬め。比較すれば、姿勢制御には締まりがあり、ステアリングの操舵感も重め。操縦系の感触には一貫性が高く、直感的に運転できる。しなやかで軽快感の強いフランスのきょうだいと、意図的に特徴を変えたのかもしれない。

そのかわり、カーブでのグリップ力は若干劣り、早めにアンダーステアへ転じる。先述のタイヤと、硬めのスタビライザーによる影響だろう。より運転が楽しいと感じるのは、快適性と操縦性のバランスで僅かに勝る、5 E-テックかもしれない。



日産マイクラ（旧マーチ） 52kWh（英国仕様）

ただし、この差は精査すれば気付ける程度。むしろ、ひと回り大きいモデルへ迫る乗り心地や、小柄なボディらしい快活な操縦性へ、惹かれる人は多いはず。

トップグレードにはプロパイロット

運転支援システムは、感心するほど充実。ドライバー監視機能や車線維持支援、衝突被害軽減ブレーキ、制限速度警告などに加えて、中級グレード以上ならアダプティブ・クルーズコントロールやブラインドスポット・モニターなども実装される。

ドライバー監視機能は過敏気味だが、制御は概ね高精度。オンのままでも邪魔に感じることは殆どない。試乗車のトップグレード、エヴォルブには、高速道路を半自律的に走るプロパイロットも備わる。隣車線のクルマの動きにも、落ち着いて処理できていた。



日産マイクラ（旧マーチ） 52kWh（英国仕様）

航続距離は、5 E-テックより僅かに長い。高速道路の巡航なら、280kmほど先を目指せる。市街地中心の普段使いなら、390km近くは無充電で走れそうだ。

英国では価格も5 E-テックに並び、政府のEV補助金を差し引いて、2万1495ポンド（約451万円）から。ちなみに、ヒョンデやシトロエン、フィアットのライバルは、これより低く設定されているが、航続距離では届かない。

丸目のきょうだいへ惹かれる気持ちは理解できる

2025年頃から、急激に競争が厳しくなった電動コンパクト。運転の楽しさや納得のコストパフォーマンスを、EVの時代に叶えられることは、他メーカーも証明している。だが、新しいマイクラほどバランスの良いモデルは、まだ数が少ない。

登場が早かった、5 E-テックの影になりがちかもしれない。一方で、日産が単独で同等クラスのEVを開発しても、より優れた結果になったとは考えにくい。



日産マイクラ（旧マーチ） 52kWh（英国仕様）

個性的なスタイリングに好印象なインテリア、快適な乗り心地、好印象な操縦性、高度な運転支援システム、普段使いに充分な航続距離など、多くの強みをマイクラは宿す。丸目のきょうだいへ惹かれる気持ちは、充分に理解できる。

◯：ルノー5 E-テックより長い航続距離 不満ない動力性能と運転のしやすさ 操縦性と乗り心地の好バランス

△：デザインの魅力度は5 E-テックが上かも 狭めの後席 日産らしい差別化はもっと強くて良い

日産マイクラ（旧マーチ） 52kWh（英国仕様）のスペック

英国価格：2万6515ポンド（約557万円／補助金適用後）

全長：3950mm

全幅：1780mm

全高：1499mm

最高速度：149km/h

0-100km/h加速：8.0秒

航続距離：413km

電費：6.7km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：1452kg

パワートレイン：他励同期モーター

駆動用バッテリー：52.0kWh

急速充電能力：100kW（DC）

最高出力：150ps

最大トルク：24.9kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動



日産マイクラ（旧マーチ） 52kWh（英国仕様）