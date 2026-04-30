Prime Video“恋がしたくなるテーマパーク”が原宿に出現 占い体験・メリーゴーラウンド…恋愛コンテンツの世界に没入【恋愛最高ランド】
【モデルプレス＝2026/04/30】Prime Video（プライムビデオ）は、東京・原宿の原宿クエストにて、5月1日から5月13日までの期間限定で体験型POP UPイベント「恋愛最高ランド」を開催。モデルプレスは開催前日に現地に潜入した。
【写真】アマプラ4代目バチェロレッテに選ばれた26歳美女
「恋愛最高ランド」は、Prime Videoで配信されている多様な恋愛コンテンツを通して、「恋愛の楽しさ・面白さ」を再発見してもらうことを目的とした、“恋がしたくなる”テーマパーク。恋愛コンテンツをモチーフにした、メリーゴーラウンドや占い体験、心に響く恋にまつわる言葉を集めた展示など、没入感たっぷりのさまざまなアトラクションを楽しむことができる。
会場に一歩足を踏み入れると、そこはポップなハートで埋め尽くされたフォトジェニックな空間。遊園地の入り口を思わせるワクワク感満載のチケットカウンターを抜けた先には、Prime Videoが誇る恋愛コンテンツの世界観にどっぷり浸れる体験の数々が待ち受けている。
注目すべきは、誰もが恋愛ストーリーの主人公になれる体験型スポットの充実度。「KOI SURU BUS STOP」はまるで恋愛映画のワンシーンのようなバス停。大型スクリーンに映し出されるトレーラーに没入できるだけでなく、バスに見立てたクレーンゲームで可愛いハートのストラップをキャッチするチャンスも狙える。
隣の占いコーナーでは、本物の占い師による本格的な鑑定や、最新AIを活用した手相診断を実施。現在の恋愛運や運命の行方など、“今気になること”を占ってもらうことができる。
「LOVELY WORDS」は国内外の恋愛作品から集めた恋にまつわる言葉が壁一面に広がるフォトスポットで、心に刺さるお気に入りの言葉と一緒に思い出の1枚を撮影可能。「KOI SELECTION」では今の自分の気分を選んでボタンを押すだけで、その心情にピタリと寄り添う恋愛コンテンツの映像がリアルタイムで上映される仕掛け。きっと今のあなたにとって最適な作品に出会えることだろう。
「KOKUHAKU OR NOT」は、「告白するか・しないか」――恋に悩める人の背中をポンと押してくれるルーレット。迷ったときは、このアトラクションに運命を託してみるのも面白い。
極めつけは、薔薇をモチーフにしたロマンチックなメリーゴーラウンド。実際に乗ってヒロイン気分を味わいながら、最高にフォトジェニックな瞬間をカメラに収めてほしい。さらに、会場の様子をSNSでシェアすると、ここでしか手に入らない限定の「オリジナル立体シール」を受け取ることができる。
カップルでのデートコースとしてはもちろん、友人同士でワイワイと恋バナに花を咲かせるのにも絶好のスポット。恋をしている人も、これからの人も、「恋愛最高ランド」で自分だけの胸キュン体験を見つけてみては？
期間：2026年5月1日（金）〜 5月13日（水）
場所：原宿クエスト（東京都渋谷区神宮前1-13-14／JR山手線 原宿駅 徒歩3分）
入場料：無料
なお、Prime Videoは4月27日より、新CM「恋愛モノ、いっぱい観ても、恋愛上手になれない僕ら。」編を公開中。嵐の二宮和也をはじめ、女優の松本若菜＆山田杏奈、お笑いトリオ・ハナコの秋山寛貴ら豪華キャストが一挙に揃うCMとなっている。
映像コンテンツを通した「こころの栄養補給」をテーマとして制作しているPrime VideoのCM。今回の第3弾では、恋愛系映像コンテンツとそれにまつわる感情の揺れ動きをピックアップ。4人による息のあった会話に恋愛コンテンツを楽しむ様子を織り交ぜた、共感できる内容に。Prime Videoで恋愛系コンテンツを楽しむことはもちろん、自分の好きな恋愛映画やドラマ、恋愛リアリティーについて誰かとおしゃべりするきっかけとなる――そんな思いが込められている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】アマプラ4代目バチェロレッテに選ばれた26歳美女
◆“恋がしたくなる”テーマパークが原宿に出現
「恋愛最高ランド」は、Prime Videoで配信されている多様な恋愛コンテンツを通して、「恋愛の楽しさ・面白さ」を再発見してもらうことを目的とした、“恋がしたくなる”テーマパーク。恋愛コンテンツをモチーフにした、メリーゴーラウンドや占い体験、心に響く恋にまつわる言葉を集めた展示など、没入感たっぷりのさまざまなアトラクションを楽しむことができる。
◆占い・メリーゴーラウンド・クレーンゲーム…体験型スポット多数
注目すべきは、誰もが恋愛ストーリーの主人公になれる体験型スポットの充実度。「KOI SURU BUS STOP」はまるで恋愛映画のワンシーンのようなバス停。大型スクリーンに映し出されるトレーラーに没入できるだけでなく、バスに見立てたクレーンゲームで可愛いハートのストラップをキャッチするチャンスも狙える。
隣の占いコーナーでは、本物の占い師による本格的な鑑定や、最新AIを活用した手相診断を実施。現在の恋愛運や運命の行方など、“今気になること”を占ってもらうことができる。
「LOVELY WORDS」は国内外の恋愛作品から集めた恋にまつわる言葉が壁一面に広がるフォトスポットで、心に刺さるお気に入りの言葉と一緒に思い出の1枚を撮影可能。「KOI SELECTION」では今の自分の気分を選んでボタンを押すだけで、その心情にピタリと寄り添う恋愛コンテンツの映像がリアルタイムで上映される仕掛け。きっと今のあなたにとって最適な作品に出会えることだろう。
「KOKUHAKU OR NOT」は、「告白するか・しないか」――恋に悩める人の背中をポンと押してくれるルーレット。迷ったときは、このアトラクションに運命を託してみるのも面白い。
極めつけは、薔薇をモチーフにしたロマンチックなメリーゴーラウンド。実際に乗ってヒロイン気分を味わいながら、最高にフォトジェニックな瞬間をカメラに収めてほしい。さらに、会場の様子をSNSでシェアすると、ここでしか手に入らない限定の「オリジナル立体シール」を受け取ることができる。
カップルでのデートコースとしてはもちろん、友人同士でワイワイと恋バナに花を咲かせるのにも絶好のスポット。恋をしている人も、これからの人も、「恋愛最高ランド」で自分だけの胸キュン体験を見つけてみては？
◆「恋愛最高ランド」開催概要
期間：2026年5月1日（金）〜 5月13日（水）
場所：原宿クエスト（東京都渋谷区神宮前1-13-14／JR山手線 原宿駅 徒歩3分）
入場料：無料
◆Prime Video、二宮和也らの新CM公開
なお、Prime Videoは4月27日より、新CM「恋愛モノ、いっぱい観ても、恋愛上手になれない僕ら。」編を公開中。嵐の二宮和也をはじめ、女優の松本若菜＆山田杏奈、お笑いトリオ・ハナコの秋山寛貴ら豪華キャストが一挙に揃うCMとなっている。
映像コンテンツを通した「こころの栄養補給」をテーマとして制作しているPrime VideoのCM。今回の第3弾では、恋愛系映像コンテンツとそれにまつわる感情の揺れ動きをピックアップ。4人による息のあった会話に恋愛コンテンツを楽しむ様子を織り交ぜた、共感できる内容に。Prime Videoで恋愛系コンテンツを楽しむことはもちろん、自分の好きな恋愛映画やドラマ、恋愛リアリティーについて誰かとおしゃべりするきっかけとなる――そんな思いが込められている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】