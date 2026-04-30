「控えめに言って調子が不安定」名門で主軸→出番激減のサムライ戦士、ついに放出か… 日本代表でも落選続く
スコットランドの名門セルティックで４シーズン、主軸としてプレーしてきたMF旗手怜央は今シーズン、不調が指摘されて出番が激減。ここ４試合を見ても、先発出場がない。
こうした状況を受けて、セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』は、「最近の重要な試合で出場機会がなかったことを見過ごすのは不可能になっている」と報じた。
「現状、28歳の彼は2028年までの契約を結んでいる。だが、ハタテが夏に去ると予想する声は多い。控えめに言って、彼の調子も不安定だった。アイブロックスでの試合（レンジャーズ戦）では印象的だったが、そこから生かすことができなかった」
「以前の彼はタイトルレースにおいて役割を担うことが求められてきた。だが今回は、夏にセルティックを待つ大規模再建におけるパズルの最初のピースとなるかもしれない」
日本代表で昨年３月以降、落選が続いている28歳は、調子を取り戻せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「無双すご」「何で干されてたんだよ」冷遇されていた日本代表MFが躍動！歴史的勝利に大貢献で絶賛相次ぐ！「やはりスーパー」
こうした状況を受けて、セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』は、「最近の重要な試合で出場機会がなかったことを見過ごすのは不可能になっている」と報じた。
「現状、28歳の彼は2028年までの契約を結んでいる。だが、ハタテが夏に去ると予想する声は多い。控えめに言って、彼の調子も不安定だった。アイブロックスでの試合（レンジャーズ戦）では印象的だったが、そこから生かすことができなかった」
「以前の彼はタイトルレースにおいて役割を担うことが求められてきた。だが今回は、夏にセルティックを待つ大規模再建におけるパズルの最初のピースとなるかもしれない」
日本代表で昨年３月以降、落選が続いている28歳は、調子を取り戻せるか。
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