女子日本代表のW杯1次強化合宿メンバー発表…町田瑠唯や後藤音羽ら15名招集

4月30日、日本バスケットボール協会（JBA）は、『FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026』を見据えた女子日本代表の第1次強化合宿に招集するメンバーを発表した。

日本代表を長年支えてきた髙田真希、渡嘉敷来夢、町田瑠唯らベテラン組や、WNBAドラフト2026で指名を受けた田中こころが選出されたほか、3月の「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」では選外だった林咲希、星杏璃もメンバー入り。

Wリーグでプレーする朝比奈あずさ、都野七海、白石弥桜といった若手有望株に続き、東京医療保健大学2年生の後藤音羽も最年少19歳で名を連ねた。

コーリー・ゲインズヘッドコーチが率いる日本代表トップチームは、5月6日より都内で合宿を行い、16日と17日に横浜BUNTAIでラトビア代表と強化試合を実施。この2連戦のメンバーも、今回の合宿メンバーから選出される予定だ。

発表されたメンバーの一覧は以下の通り。

◆▼女子日本代表『ワールドカップ2026』第1次強化合宿メンバー

【選手】



髙田真希（C／36歳／デンソーアイリス）



渡嘉敷来夢（C／34歳／アイシンウィングス）



町田瑠唯（PG／33歳／富士通レッドウェーブ）



宮澤夕貴（PF／32歳／富士通レッドウェーブ）



林咲希（SG／31歳／富士通レッドウェーブ）



奥山理々嘉（PF／26歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



星杏璃（SG／25歳／ENEOSサンフラワーズ）



樋口鈴乃（PG／24歳／日立ハイテククーガーズ）



佐藤多伽子（SG／23歳／プレステージ・インターナショナルアランマーレ）



舘山萌菜（SF／23歳／日立ハイテククーガーズ）



朝比奈あずさ（C／22歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



都野七海（PG／21歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



田中こころ（PG／20歳／ENEOSサンフラワーズ）



白石弥桜（C／20歳／デンソーアイリス）



後藤音羽（PF／19歳／東京医療保健大学）

【スタッフ】



チームダイレクター：小栗弘（JBA）



ヘッドコーチ：コーリー・ゲインズ（JBA）



アシスタントコーチ：宮田知己（JBA）



アナライジングコーチ：伊藤恭子（デンソーアイリス）



プレーヤーディベロップメントコーチ：ブライアン・フィンリー（JBA）



アナライジングスタッフ：有賀早希（富士通レッドウェーブ）



通訳：下條海（JBA）



スポーツパフォーマンスコーチ：佐藤晃一（JBA）



スポーツパフォーマンスコーチ：栗若伸一（JBA）



スポーツパフォーマンスコーチ：池田克也（JBA）



アスレティックトレーナー：荻野まゆみ（JBA）



アスレティックトレーナー：田中美樹子（田中MIKI鍼灸治療院）



アスレティックトレーナー：山本愛乃（JBA）



アスレティックトレーナー：宮口佳子（S-Lifeはりきゅう院）



アスレティックトレーナー：佐々木夏未（JBA）



アスレティックトレーナー：竹内里子（所属なし）



アスレティックトレーナー：幕田かん奈（サンロッカーズ渋谷）



チームマネージャー：古海五月（JBA）



チームマネージャー：小松佳緒里（ENEOSサンフラワーズ）





【動画】今朝行われた女子日本代表vsフェニックス・マーキュリーの試合ハイライト映像