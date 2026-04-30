畑芽育、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』K-POP楽曲賞ノミネートに興奮「すごく気になります」
一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のノミネート作品発表会が4月30日、都内で開催され、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のアンバサダーを務める畑芽育が中島健人とともに登壇した。
【写真】圧倒的透明感！ノースリから二の腕あらわな畑芽育
畑はアンバサダーとしての意気込みについて、「日本の音楽が世界に多く知られるきっかけになる祭典になったらいいなと心から思っています」と語った。
また、音楽を聴くタイミングについては、「仕事現場に向かう移動中の車の中で音楽を聴くことが多い」と明かし、「アップテンポの曲を聴くこともあれば、自分が出演しているドラマの主題歌を聴いて、そこからパワーをもらったり、役の感情を引き出してもらうこともあります」とコメント。音楽が芝居に与える影響についても触れ、「そういった相乗効果で、よりお芝居の魅力が増すような使い方をすることがあります」と話した。
さらに注目している部門については、「最優秀K-POP楽曲賞ですね。私も普段からK-POPを聴くことが多くて、去年からずっと聴いていた楽曲がたくさんノミネートされていたので、どの曲が選ばれるのかすごく気になります」とうれしそうに語った。
なお、最優秀K-POP楽曲賞にはILLIT「Almond Chocolate」、LE SSERAFIM「DIFFERENT」、BLACKPINK「JUMP」、JENNIE「like JENNIE」、TWICE「THIS IS FOR」がノミネートされた。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで授賞式が開催される。今回発表されたノミネート作品・アーティストを対象に、5月20日まで最終投票が行われる。アーティストをはじめとする音楽関係者5000人の投票によって最優秀賞が決定する。
【写真】圧倒的透明感！ノースリから二の腕あらわな畑芽育
畑はアンバサダーとしての意気込みについて、「日本の音楽が世界に多く知られるきっかけになる祭典になったらいいなと心から思っています」と語った。
さらに注目している部門については、「最優秀K-POP楽曲賞ですね。私も普段からK-POPを聴くことが多くて、去年からずっと聴いていた楽曲がたくさんノミネートされていたので、どの曲が選ばれるのかすごく気になります」とうれしそうに語った。
なお、最優秀K-POP楽曲賞にはILLIT「Almond Chocolate」、LE SSERAFIM「DIFFERENT」、BLACKPINK「JUMP」、JENNIE「like JENNIE」、TWICE「THIS IS FOR」がノミネートされた。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで授賞式が開催される。今回発表されたノミネート作品・アーティストを対象に、5月20日まで最終投票が行われる。アーティストをはじめとする音楽関係者5000人の投票によって最優秀賞が決定する。