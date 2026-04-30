大胆“肩出しコーデ”で魅了！ 金田久美子 地元・名古屋オフのひつまぶし&私服ショットに反響
金田久美子が自身のインスタグラムを更新。オープンウィーク中の過ごし方を披露した。
【写真】地元・名古屋を満喫した肩出しコーデのキンクミ
金田は「大好きなひつまぶし久々だった日」とつづり、ひつまぶしを前にした写真を公開。大きな窓越しに街並みが広がる店内で、名古屋らしい都会的な雰囲気の中、黒のオフショルダートップスにキャップを合わせたスタイルで、肩からデコルテにかけて大胆に見せたコーデが目を引く。さらに「オープンウィーク、何日かお家で過ごせて幸せでした」「やっぱり名古屋が好きだなぁぁあぁ。」と、地元・名古屋での時間を満喫した様子も明かした。同日のものと見られるその他の写真では、ショッピング中の様子も披露。ショップの鏡越しに撮影された全身ショットでは、デニムにヒールを合わせ、ハイブランドのバッグを手にしたスタイルで、すらりとしたスタイルの良さが際立つ。「久々にヒール履いたら疲れたよ」と添えたコメントからは、飾らない一面もうかがえる。さらに黒のジャケットを羽織ったコーデで店先のような場所に立つスナップも公開。同じアイテムをベースにしながらの着こなしの変化も印象的だ。この投稿にファンからは「肩出しがお似合いで美人すぎる」「同郷で応援してますよ」「名古屋メシパワーで千葉頑張れ！」といった声が寄せられ、オフの表情と私服センスの両方に注目が集まっている。昨年のQTファイナルを26位で通過し、今季前半戦の出場権を獲得した金田は、本日開幕の「NTTドコモビジネスレディス」に出場。初日は4バーディ・1ボギーの「69」の好発進。今季はここまで6試合に出場し、4試合で予選通過。初戦9位、続く試合でも14位と安定した成績を残しており、今大会でのさらなる活躍にも期待がかかる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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