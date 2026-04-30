『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』最優秀アーティスト賞に藤井 風、HANA、Mrs. GREEN APPLE、サカナクション、米津玄師がノミネート HANAは主要3部門でノミネート
一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のノミネート作品発表会が30日、都内で開催された。最優秀アーティスト賞には藤井 風、HANA、Mrs. GREEN APPLE、サカナクション、米津玄師がノミネートした。HANAは主要6部門の3部門でノミネートされた。
【全身ショット】スタイリッシュ！さすがのスタイルでジャケットを着こなす中島健人
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は、6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで授賞式が開催される。3月19日に今年のエントリー作品として、延べ約2000の作品・アーティストが選ばれ、音楽関係者の一次投票によってノミネートが選出された。
発表会には『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のアンバサダーを務める中島健人と畑芽育も登壇し、アンバサダーとしての意気込みや注目アーティストを語った。
最終投票は5月20日まで行われ、アーティストをはじめとする音楽関係者5000人の投票によって最優秀賞が決定する。
【『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』主要6部門ノミネート】
■最優秀アーティスト賞
・藤井 風
・HANA
・Mrs. GREEN APPLE
・サカナクション
・米津玄師
■最優秀楽曲賞
・『Blue Jeans』HANA
・『IRIS OUT』米津玄師
・『怪獣』サカナクション
・『革命道中』アイナ・ジ・エンド
・『好きすぎて滅!』M!LK
■最優秀アルバム賞
・『10』Mrs. GREEN APPLE
・『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』V.A
・『Gen』星野源
・『Prema』藤井 風
・『THANK YOU SO MUCH』サザンオールスターズ
■最優秀ニュー・アーティスト賞
・CANDY TUNE
・HANA
・luv
・STARGLOW
・ブランデー戦記
■Best Global Hit From Japan
・「HYPNOTIZE」XG
・「IRIS OUT」米津玄師
・「JANE DOE」米津玄師、宇多田ヒカル
・「ReawakeR(feat. Felix of Stray Kids) 」LiSA
・「うっせぇわ」Ado
■最優秀アジア楽曲賞
・【Indonesia】「Tabola Bale」Silet Open Up
・【Philippines】「Multo」Cup of Joe
・【South Korea】 「Dash」PLAVE
・【South Korea】 「Drowning」WOODZ
・【South Korea】 「Golden」HUNTR/X
【全身ショット】スタイリッシュ！さすがのスタイルでジャケットを着こなす中島健人
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は、6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで授賞式が開催される。3月19日に今年のエントリー作品として、延べ約2000の作品・アーティストが選ばれ、音楽関係者の一次投票によってノミネートが選出された。
最終投票は5月20日まで行われ、アーティストをはじめとする音楽関係者5000人の投票によって最優秀賞が決定する。
【『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』主要6部門ノミネート】
■最優秀アーティスト賞
・藤井 風
・HANA
・Mrs. GREEN APPLE
・サカナクション
・米津玄師
■最優秀楽曲賞
・『Blue Jeans』HANA
・『IRIS OUT』米津玄師
・『怪獣』サカナクション
・『革命道中』アイナ・ジ・エンド
・『好きすぎて滅!』M!LK
■最優秀アルバム賞
・『10』Mrs. GREEN APPLE
・『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』V.A
・『Gen』星野源
・『Prema』藤井 風
・『THANK YOU SO MUCH』サザンオールスターズ
■最優秀ニュー・アーティスト賞
・CANDY TUNE
・HANA
・luv
・STARGLOW
・ブランデー戦記
■Best Global Hit From Japan
・「HYPNOTIZE」XG
・「IRIS OUT」米津玄師
・「JANE DOE」米津玄師、宇多田ヒカル
・「ReawakeR(feat. Felix of Stray Kids) 」LiSA
・「うっせぇわ」Ado
■最優秀アジア楽曲賞
・【Indonesia】「Tabola Bale」Silet Open Up
・【Philippines】「Multo」Cup of Joe
・【South Korea】 「Dash」PLAVE
・【South Korea】 「Drowning」WOODZ
・【South Korea】 「Golden」HUNTR/X