神谷そらのフィニッシュと「シェブロン選手権」大会ロゴマークがピタリ！ 奇跡の「シンクロ」写真に本人も驚き
神谷そらが自身のインスタグラムを更新。昨年のメルセデス・ランキングの2位資格で参戦した米国女子ツアーのメジャー大会「シェブロン選手権」を振り返った。
【写真】神谷そらのフィニッシュと大会ロゴマークの「シンクロ」写真
大会初日は「69」をマークし8位タイと好スタートを切った神谷だったが、決勝ラウンドではスコアを伸ばすことができず、4日間でイーブンパーの38位タイで終了した。「最後まで耐えきれなかった弱さはあったものの今まで出場したメジャーの中で1番何が成長してたのか何が課題なのか明確になった気がします」とメジャー大会から得たものは大きかったようだ。しかし「4日間で0…」「また0から頑張ります」とスコアには物足りなさを口にしていた。最後には英語で「I will keep working hard!（これからも一生懸命に努力します」」「Next U.S Woman's OPEN………（次は全米女子オープン）」と、前向きな気持ちを記していた。投稿では試合中に撮影された写真5枚を公開。中でも最後の写真は、神谷のフィニッシュした姿と、背後に写る大会ロゴがピタリと一致。これには「#クラブの角度」「#ロゴと同じ角度」「#シンクロ」と本人も驚きを隠せない様子だった。また「#トラブル無しかと思いきや帰りの飛行機3時間遅れ」と、最後の最後に見舞われたトラブルも明かしていた。帰国直後となるが、今週は「NTTドコモビジネスレディス」に参戦。予選ラウンドは渡邉彩香、アマチュアの後藤あいと同組。飛ばし屋3人の競演がファンの注目を集めている。
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【写真】神谷そらのフィニッシュと大会ロゴマークの「シンクロ」写真
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