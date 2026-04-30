◆米男子プロバスケットリーグ ＮＢＡ プレーオフ カンファレンス１回戦第５戦（２９日）レイカーズ９３ー９９ロケッツ

レギュラーシーズン西地区４位のレイカーズは本拠地で同５位のロケッツと対戦、９３ー９９で惜敗した。対戦成績は３勝２敗となった。けがで欠場が続いていた主力のオースティン・リーブスが２日のサンダー戦以来、約１か月ぶりに復帰。ＰＯ初戦ながらチーム２位の２２得点を挙げた。八村塁は１２得点をマークした。

５試合連続で先発した八村は第１クオーター（Ｑ）の残り７分５８秒でゴール下でパスを受けると、そのままダンクでこの日初得点。第２Ｑでも中盤にネットを揺らすと、残り４０秒で鮮やかに３ポイントシュートを決めた。リーブスは前半だけで１１得点をマーク。チームは４７ー５１と４点ビハインドで後半に向かった。

八村は第３Ｑで残り７分６秒の場面でシュートを決め、５６ー６５とした。復帰したばかりのリーブスは５本のフリースローを沈め得点を稼いだが、６７ー７６と９点差にリードを広げられた。接戦のまま迎えた第４Ｑでは７９ー８７と迫った場面で八村がシュートを決め７点差に。残り３分を切ったタイミングで４１歳のレブロン・ジェームスがこの日２３点目のゴールを決め３点差に詰め寄った。だが、残り１分４０秒の場面でリーブスがファウルを取られ、相手は２本のフリースローを成功させ流れを引き渡した。追いつくことはできず、６点差で接戦を落とした。

◆ＮＢＡプレーオフ １６チームで行われ、東西カンファレンスのレギュラーシーズン１〜６位が自動的に進出。同７〜１０位はＰＯ進出決定戦に回る。トーナメント制で行われ、４戦先取したチームが勝ち上がる。カンファレンス１回戦、準決勝、決勝と進み、東西王者同士のＮＢＡ決勝で優勝チームを決定する。