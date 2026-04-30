高橋文哉、目黒蓮からの称賛にまさかのクレーム「話さないと！」
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮（29）、俳優の高橋文哉（25）が30日、都内で行われた実写映画『SAKAMOTO DAYS』公開記念舞台あいさつに登壇。一番熱かった撮影を語る中で、高橋から目黒にまさかのクレームが向けられた。
【写真】可愛い！目黒蓮の蹴りの寸止めを手で再現する高橋文哉
撮影から時間が経ち、すっかり絆を深めた2人は、舞台あいさつでも楽しくトークを展開。仲が深まったタイミングについては「ジェットコースター」と声をそろえ、撮影後のジェットコースター乗車で、目黒が高橋を初めて「文哉」と呼んだことも明かされた。
さらに「一番熱かった撮影」について聞かれると目黒は、自身が演じる坂本太郎と高橋演じるシンのバトルシーンで、シンに蹴りを寸止めしなければいけなかったが、少しでも遠慮してしまうと、大きなスクリーンでは観客にわかってしまうと悩んだという。しかし本番前に、高橋が「全然当たってもいいんで僕のここまで来てください」と言ったといい、「そういう覚悟がある人なら、こっちも安心してやれる」とうれしそうに語った。
このエピソードに高橋は「こういうとき目黒さん、自分の話をまったくしないじゃないですか。それがずっと一緒に稼働しててすごい好き」と尊敬のまなざし。「今の話で言うと僕がすごいみたいになるじゃないですか。じゃなくて、本番ここで止められたんですよ」と、目の前で蹴りが見事に止まったことをアピールした。
さらには、ふくよかなバージョンの坂本とのシーンだったとし、「あの大きさで飛び降りて準備して蹴るので、そんな簡単なことじゃないんですよ。それをピタ！って止めたのを今話さないんだ！って。話さないと！自分のすごさは」とまさかのクレームも。
これに目黒が、高橋の言葉によって生まれた蹴りだと強調すると、高橋は「ちょっと当たっちゃえばよかったかな」とつぶやき笑いを誘っていた。
同作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディーだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
MCは荘口彰久アナウンサーが務めた。
【写真】可愛い！目黒蓮の蹴りの寸止めを手で再現する高橋文哉
撮影から時間が経ち、すっかり絆を深めた2人は、舞台あいさつでも楽しくトークを展開。仲が深まったタイミングについては「ジェットコースター」と声をそろえ、撮影後のジェットコースター乗車で、目黒が高橋を初めて「文哉」と呼んだことも明かされた。
このエピソードに高橋は「こういうとき目黒さん、自分の話をまったくしないじゃないですか。それがずっと一緒に稼働しててすごい好き」と尊敬のまなざし。「今の話で言うと僕がすごいみたいになるじゃないですか。じゃなくて、本番ここで止められたんですよ」と、目の前で蹴りが見事に止まったことをアピールした。
さらには、ふくよかなバージョンの坂本とのシーンだったとし、「あの大きさで飛び降りて準備して蹴るので、そんな簡単なことじゃないんですよ。それをピタ！って止めたのを今話さないんだ！って。話さないと！自分のすごさは」とまさかのクレームも。
これに目黒が、高橋の言葉によって生まれた蹴りだと強調すると、高橋は「ちょっと当たっちゃえばよかったかな」とつぶやき笑いを誘っていた。
同作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディーだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
MCは荘口彰久アナウンサーが務めた。