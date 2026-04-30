「新ハイエース」のモデリスタカスタムとは！

2026年2月2日、日本を代表する商用バン「ハイエース」の最新改良モデルが発売されました。トヨタの技術が詰まったこの一台は、単なる仕事のパートナーという枠を超え、現代のライフスタイルに寄り添う進化を遂げています。

今回の改良で注目されるのは、安全運転をサポートする「トヨタセーフティセンス」が大幅に強化された点です。

【画像】超カッコいい！ これが地を這うように低い「ハイエース」です！（30枚以上）

「プリクラッシュセーフティ」は、昼間の自動二輪車も検知対象に加わり、交差点でのサポート範囲も拡大されました。

さらに、高速道路などの長距離移動で心強い「全車速追従機能付レーダークルーズコントロール」や、道路標識を見落とさないよう促す「ロードサインアシスト」が導入されました。

また、外観における大きな変化として、これまでのハイエースの象徴でもあったフロントの「直前直左鏡（通称：きのこミラー）」とリアのアンダーミラーが姿を消し、スッキリとしたスタイリングになったことが挙げられます。

これに代わり、車両の周囲360度を映し出す「パノラミックビューモニター」を全車に標準装備。フロント、サイド、リアに設置されたカメラからの映像は、車内の8インチディスプレイで鮮明に確認することができるため、死角が減り、駐車時や狭い交差点での安全性が向上しました。

見た目や使い勝手の面でも、最新モデルにふさわしいブラッシュアップが施されています。

フロント周りのデザインが一新されるとともに、夜間の視界を明るく照らす「Bi-Beam LEDヘッドランプ」が標準装備となったか、車内は新しくなったインストルメントパネルや鮮やかなカラーデジタルメーターが目を引き、コネクテッド機能への対応と相まって、よりスマートで快適な移動空間へと生まれ変わりました。

最新のハイエースの価格（消費税込、以下同）は、バンが286万円から、ワゴンが335万600円から、コミューターが376万2000円からとなっています。

そんな進化したハイエースをさらにスタイリッシュに彩りたいという人に向けて用意されているのが、モデリスタブランドのカスタマイズパーツ「MODELLISTA Version I」です。

このセットを取り入れることで、ハイエースの洗練されたスタイルに、スポーティで先進的な表情を加えることができます。

フロントフェイスの印象を決定づけるのは、左右に輝くLEDランプを配したフロントスポイラーです。これを装着することで全長が約62mm伸び、地面との距離である地上高は約62mm低くなります。その結果、車体が地面に低く構えたような、どっしりとした力強い佇まいが実現します。

さらに、フォグランプ上部でシャープに光る「シグネチャーイルミ」や、ボンネットに高級感を与えるメッキ仕様の「フードカバー」を組み合わせれば、街中で目を引く圧倒的な存在感を放つことでしょう。

また、サイドからリアにかけても抜かりのないデザインが施されています。サイドスカートで地上高を約50mm、リアスカートで約63mm下げることにより、車両全体に一貫した低重心のフォルムが生まれます。

これらのパーツがセットになった「エアロパーツセット Version I」は、塗装済で22万9900円となっており、最新の安全機能を備えたハイエースを、より自分好みの一台へと仕立て上げることが可能です。