『トイ・ストーリー5』のおもちゃ発売決定 リアルサイズトーキングフィギュアやぬいぐるみ、「トミカ」「プラレール」も【商品詳細あり】
ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）の劇場公開に先駆け、映画の関連商品を、6月20日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、一部の映画館、オンラインストア、タカラトミー公式 ショッピングサイト「タカラトミーモール」などにて順次発売する。
【画像】かわいい！ウッディーやバズが乗るトミカも登場
タカラトミーグループでは、映画『トイ・ストーリー』第1作（1996年日本公開）から関連玩具を発売しており、第5作目となる今回は、リアルサイズフィギュアに加え、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」、鉄道玩具「プラレール」、ぬいぐるみ、ファミリーゲームの定番「ポンジャン」、盤ゲーム「人生ゲーム」などのトイゲーム等、さまざまなカテゴリーで子どもから大人まで楽しめる商品を幅広く展開する。
“おもちゃの世界”を舞台にした『トイ・ストーリー』の世界観を楽しめるリアルなフィギュア「トイ・ストーリー リアルサイズトーキングフィギュア」は、劇中同様の商品パッケージにリニューアルし、作品の世界への没入感を一段と高める。また、「トイ・ストーリー ポンジャン」は、目の不自由な人もそうでない人も一緒に楽しめるユニバーサルデザインを採用。ゲームに使用するパイにはマークの凹凸や点字を施しており、指先で識別しながら遊べる。
そのほか、映画『トイ・ストーリー』1〜5の世界を追体験できる盤ゲーム「トイ・ストーリー 人生ゲーム」や、「ピクサー・ボール」デザインのボールをボタン、ダイヤル、レバーを操作しながら転がしてゴールを目指すドキドキハラハラできるエキサイティングアクションゲーム「トイ・ストーリー アスレチックランドゲーム」も登場。また、タカラトミーアーツからはぬいぐるみ、ガチャ（カプセルトイ）商品など計35種以上を発売予定で、こちらも一部商品は海外でも展開予定となっている。
同作では、変わりゆく時代の波に揺さぶられたウッディや仲間たちが、新たな出会いと 危機をきっかけに、再び未知の冒険へと踏み出す。
■商品詳細
●「トイ・ストーリー リアルサイズトーキングフィギュア」
1分の1サイズのトーキングフィギュア。映画同様のキャラクターボイスでおしゃべり日本語／英語に対応。約50種類のボイスが収録されている。エイリアンは声や音に反応しておしゃべりし、その他のキャラクターはひもを引いたりボタンを押したりするとおしゃべりする。またパッケージは劇中デザインをイメージしたものになっている。
第1弾（5種）：ウッディ／ジェシー／バズ・ライトイヤー／エイリアン／フォーキー
発売日：6月20日
●「トイ・ストーリー5 ダイキャストコレクション」
ダイキャスト製の重厚感のあるフィギュアシリーズ。キャラクターフィギュアはそれぞれ劇中デザインをイメージしたミニチュアパッケージがセットになっている。
第1弾（9種）：ウッディ／ジェシー／バズ・ライトイヤー／エイリアン／レックス／ブルズアイ／ フォーキー／ピクサー・ランプ＆トイ・ストーリーロゴ カラーメタリックver.／スマーティー・パンツ
発売日：6月20日
●「トイ・ストーリー ポンジャン」
目の不自由な人もそうでない人も一緒に楽しめるユニバーサルデザインの「ポンジャン」が登場。ゲームに使用するパイにはマークの凹凸や点字を施されており、指先で識別しながら遊べる。盤面は4つに分けてコンパクトに収納できるようになった。
発売日：6月20日
●「トイ・ストーリー 人生ゲーム」
『トイ・ストーリー』が初めて「人生ゲーム」に。映画『トイ・ストーリー』1〜5の世界を追体験できる。
発売日：6月20日
●「トイ・ストーリー アスレチックランドゲーム」
「ピクサー・ボール」デザインのボールをボタン、ダイヤル、レバーを操作しながら転がしてゴールを目指す、映画のようにドキドキハラハラできる商品。
発売日：6月20日
●トミカ
「ドリームトミカ No.180 ディズニートミカパレード トイ・ストーリー5」
発売日：6月20日
「TOMICA TUNES TOYSTORY CHARACTERS」
発売日：7月18日
※全7種、シークレット1種あり
●プラレール
「トイ・ストーリー5 ラッピングトレイン バズ・ライトイヤー」
発売日：6月20日
「トイ・ストーリー5 ラッピングトレイン ウッディ」
発売日：6月20日
●ぬいぐるみ・ガチャなど（発売元タカラトミーアーツ）
「トイ・ストーリー5 ぬいぐるみ」
全6種：ウッディ／バズ・ライトイヤー／ジェシー／ブルズアイ／リリーパッド／スマーティー・パンツ
発売日：6月20日
「トイ・ストーリー5 もふもふポーシェット」（ガチャ）
発売日：6月下旬予定
【画像】かわいい！ウッディーやバズが乗るトミカも登場
タカラトミーグループでは、映画『トイ・ストーリー』第1作（1996年日本公開）から関連玩具を発売しており、第5作目となる今回は、リアルサイズフィギュアに加え、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」、鉄道玩具「プラレール」、ぬいぐるみ、ファミリーゲームの定番「ポンジャン」、盤ゲーム「人生ゲーム」などのトイゲーム等、さまざまなカテゴリーで子どもから大人まで楽しめる商品を幅広く展開する。
そのほか、映画『トイ・ストーリー』1〜5の世界を追体験できる盤ゲーム「トイ・ストーリー 人生ゲーム」や、「ピクサー・ボール」デザインのボールをボタン、ダイヤル、レバーを操作しながら転がしてゴールを目指すドキドキハラハラできるエキサイティングアクションゲーム「トイ・ストーリー アスレチックランドゲーム」も登場。また、タカラトミーアーツからはぬいぐるみ、ガチャ（カプセルトイ）商品など計35種以上を発売予定で、こちらも一部商品は海外でも展開予定となっている。
同作では、変わりゆく時代の波に揺さぶられたウッディや仲間たちが、新たな出会いと 危機をきっかけに、再び未知の冒険へと踏み出す。
■商品詳細
●「トイ・ストーリー リアルサイズトーキングフィギュア」
1分の1サイズのトーキングフィギュア。映画同様のキャラクターボイスでおしゃべり日本語／英語に対応。約50種類のボイスが収録されている。エイリアンは声や音に反応しておしゃべりし、その他のキャラクターはひもを引いたりボタンを押したりするとおしゃべりする。またパッケージは劇中デザインをイメージしたものになっている。
第1弾（5種）：ウッディ／ジェシー／バズ・ライトイヤー／エイリアン／フォーキー
発売日：6月20日
●「トイ・ストーリー5 ダイキャストコレクション」
ダイキャスト製の重厚感のあるフィギュアシリーズ。キャラクターフィギュアはそれぞれ劇中デザインをイメージしたミニチュアパッケージがセットになっている。
第1弾（9種）：ウッディ／ジェシー／バズ・ライトイヤー／エイリアン／レックス／ブルズアイ／ フォーキー／ピクサー・ランプ＆トイ・ストーリーロゴ カラーメタリックver.／スマーティー・パンツ
発売日：6月20日
●「トイ・ストーリー ポンジャン」
目の不自由な人もそうでない人も一緒に楽しめるユニバーサルデザインの「ポンジャン」が登場。ゲームに使用するパイにはマークの凹凸や点字を施されており、指先で識別しながら遊べる。盤面は4つに分けてコンパクトに収納できるようになった。
発売日：6月20日
●「トイ・ストーリー 人生ゲーム」
『トイ・ストーリー』が初めて「人生ゲーム」に。映画『トイ・ストーリー』1〜5の世界を追体験できる。
発売日：6月20日
●「トイ・ストーリー アスレチックランドゲーム」
「ピクサー・ボール」デザインのボールをボタン、ダイヤル、レバーを操作しながら転がしてゴールを目指す、映画のようにドキドキハラハラできる商品。
発売日：6月20日
●トミカ
「ドリームトミカ No.180 ディズニートミカパレード トイ・ストーリー5」
発売日：6月20日
「TOMICA TUNES TOYSTORY CHARACTERS」
発売日：7月18日
※全7種、シークレット1種あり
●プラレール
「トイ・ストーリー5 ラッピングトレイン バズ・ライトイヤー」
発売日：6月20日
「トイ・ストーリー5 ラッピングトレイン ウッディ」
発売日：6月20日
●ぬいぐるみ・ガチャなど（発売元タカラトミーアーツ）
「トイ・ストーリー5 ぬいぐるみ」
全6種：ウッディ／バズ・ライトイヤー／ジェシー／ブルズアイ／リリーパッド／スマーティー・パンツ
発売日：6月20日
「トイ・ストーリー5 もふもふポーシェット」（ガチャ）
発売日：6月下旬予定