元宝塚歌劇団星組でタレントの光莉あん(27)が29日までに自身のインスタグラムを更新。幼少期の写真を公開した。



【写真】舞台に立つことは約束されていた!?整った顔立ちの美少女時代

米国カリフォルニア州のディズニーランドを訪れた思い出を投稿。複数のアトラクションを紹介し、「カーズはめちゃくちゃ面白かった!モンスターズインクも念願叶って最高だった」「バンクーバーにいた時からこのミッキーの観覧車みたいな、いいなって思ってたから本当に嬉しかった!」などと満喫した様子。



続けて、「最後の写真、小さい時の写真がブーに似てるとよく言われるからブーのカチューシャにした」とつづり、幼い頃の写真を披露。ぱっちりとした瞳にきれいな歯並び、お下げ髪が印象的な笑顔の写真は、映画「モンスターズ・インク」に登場する少女「ブー」にも似た面影。「ブー」にちなみ、園内での撮影では同作のキャラクターカチューシャを着けていた。



宝塚時代は娘役として活躍。リアルな娘時代から整っていた光莉の顔立ちに、ファンからは「最後の写真、可愛い」「可愛らしいなぁ～」など感嘆の声やハートの絵文字が数多く寄せられている。



奈良県出身の光莉は2016年、宝塚音楽学校入学。2018年に104期生として宝塚歌劇団に入団した。星組配属となり「中山寺 無縁経大会式」などに出演。2023年2月、「ディミトリ～曙光に散る、紫の花～/JAGUAR BEAT－ジャガービート－」東京公演千秋楽をもって宝塚歌劇団を退団した。現在はヨガインストラクターとしても活動している。



（よろず～ニュース編集部）