次代を担う逸材たち〜アマチュア野球最前線 第７回

履正社・辻竜乃介

大阪の名門・履正社高のグラウンドに、ひときわ鋭い打球音が響く。その中心にいるのが、主将の辻竜乃介だ。

木製バットを手に、かつて岡田貴弘（T−岡田／元オリックス）や安田尚憲（ロッテ）ら、名だたる長距離砲が担ってきた４番の看板に恥じない打球を左右へ飛ばす。身長184センチ、体重88キロと堂々たる体躯にもかかわらず、遊撃や三塁の内野守備も軽快。間違いなく近畿を代表する選手のひとりだ。



履正社の主将で４番を打つ辻竜乃介 photo by Katsuharu Uchida





【日本球界史上初の「３世代プロ」へ】

「自分は打ってチームを引っ張っていく存在。そのために打撃は、とくに力を入れています。フルスイングに磨きをかけつつ、そのなかで対応力をつけていくのがテーマです。（低反発の）金属バットよりも、しなりを使って自分に近いポイントで打てる木製バットのほうが、感覚的には合っている。守備面でもハンドリングと送球には自信があるので、一歩目のスタートや球際のプレーをより意識して突き詰めています」

辻が背負うのは、名門の看板だけではない。祖父の哲也さん（2024年に他界）は浪商高（現・大体大浪商高／大阪）から明治大、日本楽器（現ヤマハ）を経て中日でプレー。父の竜太郎さんも松商学園（長野）から明治大、ヤマハと哲也さんと同じ道をたどったあと、オリックス、楽天で活躍。現在は西武でファームチーフコーチを務める。辻の双肩には日本球界史上初となる「３世代プロ」の期待がかかる。

「祖父とはいろいろと野球の話をしました。父には野球を教えてもらうなかで、本当にすごくいいスポーツだと思い、その魅力に惹かれて自分もこの道を歩み始めました」

竜太郎さんは左打ち。幼少の頃、鏡を見ながら真似をしているうちに、鏡合わせの右打ちが定着したという。その父からは、試合でのメンタル面に加え、技術面でも多くの金言を授かってきた。

「父はいろいろな引き出しを持っているので、自分の打撃を見た瞬間に適切なアドバイスをくれます。昔から、調子が悪くなったらバットのヘッドが頭のほうに入りすぎて当てにいくことしかできなくなるのですが、『トップではバットは置いておくだけでいいよ』と毎回言われていました。今もその言葉は、自分のスイングを保つうえですごく意識してやっています」

【履正社への進学を決めた理由】

兵庫県神戸市出身。六甲アイランド少年野球部6年時に阪神ジュニアに選出されるなど、早くからその才能の片鱗を見せてきた。中学時代はヤングリーグの神戸須磨クラブに所属し、Ｕ15日本代表の一員として中国で行なわれたアジア選手権大会に出場。横浜（神奈川）で１年夏から遊撃を守る池田聖摩らとともに準優勝に貢献した。

「中国の文化に触れ、他国のチームの方と戦うなかで、日本は恵まれた環境で野球ができていることを実感しました。ハイレベルな環境でプレーをさせていただいたことは、本当に大きな経験になりました」

高校進学の際には、20校から誘いを受けたなか、履正社を選択した。小学５年時の2019年夏。井上広大（ロッテ）らを擁し、強打で全国制覇を達成したシーンが、今も瞼に焼き付いている。

「すごくかっこいいチームだなと憧れていました。どこの高校にしようかと考えた時、履正社は専用の寮がなく、『通い』なので、自宅でも自分の課題に合わせていろいろな練習ができる。自立して野球に取り組める環境だと思い、選びました」

今でも神戸市内の自宅から大阪府豊中市の学校まで、片道約１時間半をかけて通学する。学業も優秀で、部内でもトップクラスの成績を維持し続けている。

しかし、ここまでの２年間、甲子園に出場したことはない。１年秋からベンチ入りし、大阪府大会決勝で大阪桐蔭を８対３で下して優勝を飾るも、近畿大会初戦の滋賀短大付戦で１対４とまさかの敗戦。

主将として臨んだ昨秋は大阪府大会５回戦で大商大堺に５対６と、宿敵の大阪桐蔭と対戦する前に涙を飲んだ。履正社が秋の府大会でベスト８を逃したのは2014年以来、じつに11年ぶりのこと。名門にとっては屈辱の敗戦だった。

「一学年上の矢野塁さん（立正大）から主将を引き継いで、背負うものが多いと感じました。まずは自分のことを精一杯やってからチームのことを考えるようにしていましたが、昨秋に負けてから、課題がすごく多いということに気づきました。

今はチーム内でコミュニケーションをしっかり取ることを意識してやっています。近そうで、本当に遠い場所が甲子園。すべてを野球に捧げなければ、簡単にはたどり着けない場所だと思っています」

【伝統を途絶えさせるわけにいかない】

履正社が最後に甲子園へ出場したのは2023年夏。2006年から歴代のOBたちは３年に一度は必ず聖地の土を踏んできた（2020年春の選抜に出場予定も新型コロナウイルス流行のため中止）。その伝統を自分たちの代で途絶えさせるわけにはいかない。辻は言葉に力を込める。

「高校野球人生ももう終盤で、みんな気合が入っています。夏に勝つためには圧倒的な力をつけるしかありません。まずは個々の力を上げることを意識して、この冬は、自分の人生を賭けて取り組んできました」

憧れの選手は走攻守の全てでメジャーを席巻するタティスJr.（パドレス）。「３世代プロ」はあくまで通過点であり、その先にある「メジャーリーガーになって活躍する」という壮大な夢を、たしかな足取りで追いかけている。

「長い冬」は、辻竜乃介という才能を、より強固なリーダー、そしてプレーヤーへと進化させた。辻家の歴史に「メジャーリーガー」というかつてない輝きを書き加えるため、履正社の主将は今日も大きな放物線を描き続ける。