猫を愛する人が絶対にしない6つのこと

1.嫌がっているのに無理に触る

猫は本来、自分のペースで距離を決めたい動物です。したがって、いきなり撫でたり、かまわれたくないタイミングで触れたりすると、猫にとっては大きなストレスになります。

自分のペースを乱された猫は「この人は安心できない存在」と認識してしまうこともあるでしょう。したがって、猫が体をそらしたり、しっぽを強く振ったり、耳を倒すようなサインがみられたときは、それ以上触ることをストップ。すぐに手をひくことが信頼関係を守るポイントとなりますよ。

2.大きな声や音で驚かせる

猫は聴覚が優れているので、人間にとっては何気ない音でも強い刺激になります。猫を愛する人はそれを熟知しているので、「突然」「大きな音（声）」を意識的に避けるように行動しています。

特に猫にとって予測不可能な突然の音は「危険」と認識されやすく、驚きだけでなく警戒心を強める原因にもなります。

3.急な環境変化を起こす

猫は予測できる生活に安心感を得る動物です。したがって変化を嫌う動物です。模様替えや引っ越し、大人数の来客など、家の中の空気感に変化があると、猫は強いストレスを感じるのです。

しかし、生活をしていれば模様替えや配置換えなどは当たり前のように行うため、愛猫の様子を見て少しずつ慣らしたり、安心できる場所を確保するなど対処する人も多いです。

4.トイレや食事環境を軽視する

少しトイレが汚れていても、食事場が少し乱れていても、「猫（は動物）だから大丈夫だよ」と安易に考える人も中にはいるかもしれません。

しかし、汚れたトイレや不衛生な食器は、猫に大きなストレスを与えます。日々の管理は信頼関係にも直結するので、できる限り清潔で落ち着く環境を整えてあげましょう。

5.体調の変化を見逃す

猫は本能的に体調不良を隠す動物です。そのため異変が明らかなときは、既に状態が進んでいることも少なくありません。

猫と毎日過ごしている飼い主さんなら「なんとなく元気がない」「食べる量が少し減った」は見逃しません。日頃から様子を観察し、小さな違和感に気づくことが大切です。

6.叱ってしつけようとする

猫は人間のように「叱られた理由」を考えたり理解することが苦手です。そのため、問題行動に対して強く叱っても「この人は怖い」と感じるだけで終わってしまう可能性もあります。

猫との関係で大切なのは、叱ることではなく「環境を整えて防ぐこと」。安心して過ごせる状況を作ることを優先しましょう。

避けるべき理由と猫にあたえる悪影響

猫は本能的に「安心できる環境」と「自分のペース」を大切にする動物です。それを乱す関わりは大きなストレスとなり、様々な悪影響につながります。

たとえば、行動や性格に様々な変化が現れること。人の近くで落ち着けなくなったり、常に周囲を警戒するようになったり。本来は安心できるはずの家の中でも、気を張った状態が続いてしまうのです。

また、過干渉な関わりが続くと1匹で過ごす時間が減り、猫本来のペースが乱れてしまいます。その結果、安心して休める場所や時間を失い、心身ともにストレスが蓄積していくでしょう。

さらに「この人は自分の気持ちをわかってくれない」と感じることで、人を避けるようになることもあります。距離をとる行動が増え、以前のような信頼関係を築くのが難しくなるケースも少なくありません。

猫への悪影響を及ぼすきっかけは、日々の小さな積み重ねによって起こります。だからこそ、猫の気持ちを尊重した関わりを意識することが大切です。

まとめ

猫のことを考えるうえでつい置き去りにしがちなのは「してあげる」よりも「しない配慮」です。何気ない行動でも、猫の本能やペースを乱してしまえば、ストレスや不信感につながります。その積み重ねが、性格にマイナスな刺激となったり問題行動の原因になったりすることもあることを覚えておきましょう。

猫を愛するほど意識しているのは、無理にかかわらないこと、猫の気持ちを尊重すること。心地よい距離感を保つのが上手な飼い主さんほど、猫が安心して過ごせる環境を整えられているはずですよ。