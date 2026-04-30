【天皇賞・春・ヤマタケが見た】武豊騎手とＧ１制覇狙うアドマイヤテラは万全　調整役の荻野琢真騎手が感じる変化とは　

◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）

伝統の長距離戦に臨むアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）について、ヤマタケ（山本武志）記者が「見た」。

もう手を加える必要はない。友道厩舎が当週にＤＰコースでサッと追い切る時は態勢が整っているからこそ。アドマイヤテラがＤＰコースで全く無理せず、６ハロン８１秒９―１１秒９の時計を出している姿に仕上がりへの自信度が感じられた。友道調教師も「伸び伸びと気持ちよく走っていて、調教が終わって、上がってきた時はすごくすがすがしい顔をしていましたね」と笑顔。先週までにＣＷコースの長め追いを５本行っており、十分すぎる攻め馬を積んでいる。

テラの取材では、５歳春でも「成長」という言葉がよく出る。今回は誰よりも背中を知る騎手に話を聞いた。前走も今回も２週前と１週前追い切りで騎乗した荻野琢だ。

まず「阪神大賞典からでも良くなりました」と切り出されて驚いた。「今は以前より体が起きて、ハミに頼らず、自分でバランスを取れるようになっています。ギアができてきた感じ。今までは３、４速ぐらいだったのが５、６速ぐらいになった感じですね」。タメが利くぶん、素早い反応と加速につながる。前哨戦の阪神大賞典でレコードＶを決めたのもうなずける。

昨春から長距離適性を感じながら、「満を持して」参戦する大一番。あとは盾男の武豊騎手＝栗東・フリー＝に託すだけだ。「アドマイヤの勝負服で武豊ジョッキーが乗って、天皇賞・春を勝ちたいと思います」と友道調教師。理想の勝利像を思い描けるほど、進化と仕上がりに手応えを持っている。（山本 武志）