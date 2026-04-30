大会のダークホースとなれるか。元・北海道ローカルアイドルの肩書を持つポーカー女子の“解釈一致”な純白ドレス姿に視聴者が湧いた。

【映像】元ローカルアイドルのポーカー女子、美しい“純白ドレス姿”

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルBの第1回が4月25日に配信。

第3回となる今大会はメンバーの大幅な入れ替えが行われ、初出場となるポーカー女子が多く参戦。ちーぴょん（藤原千尋）もその1人だ。

元ローカルアイドルのリーダーという肩書きを持ち、海外のポーカー大会でも入賞歴のある実力派。大会屈指の人気者である谷口彩菜に誘われてポーカーを始めたといい、「（彼女の）プレースタイルは全部わかります」と自信を見せる。

入場シーンでは、北海道出身らしい純白のドレスで登場。盟友・谷口の隣に座り、カメラ目線でアイドルスマイルを披露した。ABEMAでその様子を見守った視聴者からも「かわいい」「谷口さんの友達なのか」「ちーぴょん！白銀のポーカープリンセス！！」などとリアクションが飛び交っていた。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）