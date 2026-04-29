混迷のレアルを救う「究極の切り札」に？ “スペシャル・ワン”が電撃復帰に意欲
レアル・マドリードの来夏に向けた監督人事を巡り、動きが出ているようだ。『BBC』が、複数の候補者の中に「究極の切り札」が存在すると報じている。
今年1月にシャビ・アロンソ氏が退任した後、アルバロ・アルベロア監督がチームを引き継いだものの、成績は伸び悩んでいる。チャンピオンズリーグ敗退に加え、リーグ戦でもバルセロナに後れを取る状況が続いており、クラブ首脳陣の評価は厳しさを増しているとされる。
クラブが重視しているのは、戦術面に加え、スター選手を束ねるマネジメント能力とみられる。アロンソ体制下では高い勝率を記録していた一方、アルベロア体制では数字が低下し、安定感を欠く試合も目立っている。
候補には他にも、フランス代表を率いるディディエ・デシャン、アメリカ代表のマウリシオ・ポチェッティーノ、実績豊富なマッシミリアーノ・アッレグリらの名前が挙がる。また、ユルゲン・クロップについても候補の一人とされるが、その手法がクラブの方針と合致するかは不透明とみられている。
いずれにせよ、結果が強く求められるクラブにおいて、次期監督人事は今後の方向性を左右する重要な判断となる。