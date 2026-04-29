「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １」（２９日、有明アリーナ）

ＯＮＥアトム級ムエタイ世界王座戦が行われ、王者・吉成名高（２５）＝エイワスポーツジム＝がソンチャイノーイ・ゲッソンリット（タイ）と対戦し、判定３−０で勝利し、初防衛に成功した。ムエタイのＰＦＰと呼ばれる男は、これでＯＮＥ５戦全勝、驚異の４１連勝とした。

１回から激しい攻防が繰り広げられた中で、３回に吉成が鼻から出血。４回、吉成は蹴りでペースを作りにいく。テンカオや跳び膝でダメージを与えていった。最終５回は激しい攻防の中でパンチ、膝、前蹴りと的確にねじ込んでいき、最後までペースを渡さなかった。「初防衛戦ということで、今までで１番キツイ練習してきた気持ちでいた。自分も心が折れそうになったシーンもあったが、こうしてベルトを守れた。本当にありがとうございました」と、語った。

ラジャダムナンスタジアム認定３階級制覇王者の吉成は２５年３月にＯＮＥデビューすると、昨年１１月の日本大会でヌンスリン・チョー・ケットウィナー（タイ）を判定３−０で下し、初代王者に輝いていた。