Í×½á¡õ²ì½¸Íø¼ù¡Ö¥¢¥®¥È¡×25Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ½¸·ë¤Ë¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡×¥Õ¥¡¥ó¤ÈºÆ²ñ´î¤Ö
ÇÐÍ¥¤ÎÍ×½á¡Ê45¡Ë²ì½¸Íø¼ù¡Ê47¡Ë¤¬29Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö¥¢¥®¥È¡ÝÄ¶Ç½ÎÏÀïÁè¡Ý¡×¡ÊÅÄùõÎµÂÀ´ÆÆÄ¡Ë½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼À¸ÃÂ55¼þÇ¯µÇ°ºî¤Ç¡¢Ê¿À®²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼»Ë¾å¡¢ºÇ¹âÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨11¡¦7¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¡×¤Î·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¡£25Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢Í×¤ä²ì½¸¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤¿¡£
25Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉ¹ÀîÀ¿¤ò±é¤¸¤ëÍ×¤¬¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤Ï¡Ö¤ªµ¢¤ê¡Á¡ª¡×¤È½Ð·Þ¤¨¤¿¡£ÄÅ¾åæÆ°ì¤ò±é¤¸¤ë²ì½¸¤â¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡×¤È¤«¤Ö¤»¤ë¤ÈºÆ¤Ó¡Ö¤ªµ¢¤ê¡Á¡ª¡×¤È´¿À¼¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£¡ÖÍß¤·¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë25Ç¯´Ö³§¤µ¤ó¤¬¥¢¥®¥È¤ò¹¥¤¤Ç¡¢¥¢¥®¥È¤Îµï¾ì½ê¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢º£²óºîÉÊ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¾®ÂôÀ¡»ÒÌò¤ÎÆ£ÅÄÆ·»Ò¡Ê47¡Ë¤ÏËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤«¤é¡ÖÎÞÁ£¤¬¡Ä¡×¤ÈÌÜ¤òÀÖ¤é¤á¤¿¡£Æ£ÅÄ¡¢ËÌÛêÆ©Ìò¤Î»³ºê½á¡Ê52¡Ë¡¢Èø¼¼Î´¹°Ìò¤Î¼ÆÅÄÌÀÎÉ¡Ê52¡Ë¡¢ÌÚÌî·°Ìò¤ÎÈõ¸ýÎ´Â§¡Ê67¡Ë¤â¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢³Æ±Ç²è´Û¤ÇËþÀÊ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¡£½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿Í×¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¡Ø¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È²æ¡¹¤ÎµÕ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡£±Ç²è¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£²ì½¸¤â¡Öº£²ó¤Ï´ñÀ×Åª¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÊª¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ´ñÀ×Åª¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼À¸ÃÂ55¼þÇ¯µÇ°ºî¤È¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤¤¤°¤é¤¤¤ÎÊª¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì°¦¤È»Ù»ý¤ÎÂç¤¤µ¤ËÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£