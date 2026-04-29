元卓球女子日本代表で五輪メダリストの平野早矢香さん（41）が、28日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演し、現役時代のエピソードを語った。

同局では、5月2日に開幕する卓球世界選手権ロンドン大会を放送する。また平野さんは、水谷隼氏ととも4月スタートの同局卓球番組「〜絶対届く、金メダル。〜卓球PROJECT2028」のMCを務める。

12年ロンドン五輪の女子団体で銀メダルを獲得し、16年に引退した平野さん。中根舞美アナウンサーからは「27歳までテレビがなかったと…」と問われた。

平野さんは「テレビを部屋に置いていなかったですね。寮生活をしていたんですけど」と説明。「だから、こんなにメディアのお仕事をさせていただいているのに、テレビのこと全く分からないんです」と打ち明けた。

テレビを買ったのは、母の勧めもあったという。「正確に言うと、一人暮らしをするきっかけがあって。ロンドン（五輪）が終わって一人暮らしをしようと。その時に、買うつもりもなかったんですけど、母から“早矢香ね、テレビもいい番組をやっているのよ”と言われて、“じゃあ買おうか”って言って」と明かした。

はまった番組は、テレビ朝日系刑事ドラマ「相棒」だった。「『相棒』が大好きで。『相棒』はテレビがない時から、母にDVDで録画してもらって。帰省した時にたまたま一緒に見たんですよ。おもしろいよみたいな」と、きっかけを説明した。「見たらめちゃくちゃおもしろくて、たぶんシーズン6くらいだったんですけど、そこからどんどんどんどん戻っていって。『相棒』は全部語れます」。深く語れるジャンルであると豪語し、「テレ朝さんで『相棒』の『アメトーーク！』があったら、絶対呼んで欲しいんですよ」とアピールしていた。