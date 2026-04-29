AKB48メンバー、爽やかミニスカ私服ショットに反響「脚長い」「理想的すぎる」
【モデルプレス＝2026/04/29】AKB48の水島美結が4月28日、自身のInstagramを更新。私服ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳AKBメン「脚長い」ファン二度見のミニスカ私服ショット
水島は「念願だったネモフィラ 大好きな水色に包まれて心まで満たされました」と報告し、満開のネモフィラを背景にした姿を複数枚投稿。「adidasのトップスもぴったりでお気に入りのコーデに。ヘアアレンジも少し頑張ってみた日」とつづり、水色のキャミソールを重ねたトップスに、白のミニスカートを合わせた爽やかな私服コーディネートを披露した。ミニスカートからは、すらりと伸びた美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「春の妖精みたい」「びっくりするくらい水色が似合う」「脚長い」「理想的すぎる」「スタイル抜群」「ヘアアレンジも完璧」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳AKBメン「脚長い」ファン二度見のミニスカ私服ショット
◆水島美結、美脚際立つミニスカ私服姿公開
水島は「念願だったネモフィラ 大好きな水色に包まれて心まで満たされました」と報告し、満開のネモフィラを背景にした姿を複数枚投稿。「adidasのトップスもぴったりでお気に入りのコーデに。ヘアアレンジも少し頑張ってみた日」とつづり、水色のキャミソールを重ねたトップスに、白のミニスカートを合わせた爽やかな私服コーディネートを披露した。ミニスカートからは、すらりと伸びた美しい脚が際立っている。
◆水島美結の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「春の妖精みたい」「びっくりするくらい水色が似合う」「脚長い」「理想的すぎる」「スタイル抜群」「ヘアアレンジも完璧」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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