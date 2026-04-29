◆パ・リーグ ロッテ５―３楽天（２９日・ＺＯＺＯマリン）

楽天が逆転負けを喫した。４連敗で、４位に転落した。

連敗ストップを目指して楽天は前田健が先発。初回に先頭の藤原に左前安打を浴びると、１死三塁から寺地の左犠飛で失点。先制点を献上した。

味方が３回に逆転したが、４回先頭でポランコに同点ソロを被弾。右翼ポール直撃の一発で追いつかれた。さらに１死から井上に左翼への一発を浴び、勝ち越しを許した。１点ビハインドの５回は無死一、三塁のピンチを招いて降板。２番手の柴田が押し出し四球と右犠飛で追加点を許した。前田健は５回途中７安打５失点。苦しい投球となった。

三木監督はベテランの投球について「チームが連敗中だったんで、いろいろ背負わせ過ぎちゃったかとは思う。今日の試合の大事さとかも分かってくれた中でのマウンドだったと思うんだけど、投げてる姿とか、試合に向けた準備というか、そういうのは見ていても素晴らしい。要所で投げきれないというか、球が（ゾーンに）残ったのは本人も感じていると思う。次に向けてしっかり、という期待とお願いということになる」と語った。

連敗中で打線は試行錯誤する中で、今季初スタメンの平良がプロ１号となるソロアーチ。反撃は及ばなかったが希望の光をともした。「出てる選手、出てない選手も含めて、今１軍で登録している選手で、しっかり勝ちに向かってやることは選手たちはしっかりやってくれてる」と語り、「今日、負けましたけど平良もホームラン打って、内野の守備もいいプレーもあったし。負けると理由があると思うんで、そこは自分も含めてあると思うんだけれど、その中でもやっぱり良かった点も必ずあると思う。特に若い選手たちは自信とか経験をつけてほしい」と成長を願った。

４連敗で借金は２。３０日は移動日で試合がない。５月１日のソフトバンク戦から仕切り直す。「５月に入って、しっかり立て直して、打順も含めていろんな、見解があるので、しっかりやっていきたい」と見据えた。