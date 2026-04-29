◆男子プロゴルフツアー 中日クラウンズ プロアマ戦（２９日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）

今季は米下部ツアーを主戦場にしている石川遼（カシオ）が、国内初参戦。開幕前日の２９日、プロアマ戦で１８ホールを回った。最終１８番では左ラフからの第２打をピン手前２メートル半に止め、バーディーで締め。「１月から試合がたくさんあって、今の時点で収穫もたくさんある。非常に濃い４か月。和合は『このホールはこういうプレー』というのを思いがちだったけど、コースマネジメントなどを見直して回ってみたい」。そう話す表情は明るかった。

１月のバハマでの開幕戦から、８試合を戦ってきた。「序盤は、自分がどれぐらいやれるのかっていうところを、なぜかすごい思ってしまった。『俺、やれるのかな、やれないのかな』みたいなところが気になっていた」。期待と不安を抱えながら、試合を重ねてきた。３月にベストフィニッシュの１０位。「気持ちの部分は少し慣れてきて、やっと自分のゴルフができるようになってきた」と語り、２週前のメキシコでの大会は１９位だった。

２０１２年から６季にわたって米レギュラーツアーに参戦。３４歳で、下部ツアーに身を置いた。「最高ですね。多少の不便さはそりゃあるけど、ゴルフをうまくなりたくて行っているので、申し分ない。練習環境、コースのセットアップ。選手層も。全選手から感じる気合というか。みんなが、スコアを１打でも少なくしようということに魂を燃やしている」。挑戦者として海を渡った石川の表情には、ゴルフへの愛と充実感がにじんだ。（高木 恵）