◇パ・リーグ 日本ハム０―３西武（2026年4月29日 ベルーナＤ）

日本ハムが3年ぶり単独最下位に転落した。

西武に完封を喫して零敗。6位・ロッテが勝ったため、単独最下位に転落した。

開幕28試合以降での最下位は2023年シーズン以来3年ぶりの屈辱となった。

この日は西武先発の高橋光成の前に7回無得点と打線が沈黙。「よかったですね。もっと打てるかなと思ったけど。いいとこ投げてましたよ。集中してますね。1球1球を。なんかしゃべってるけど、何をしゃべってるのかな？マウンドで」と振り返った。

30日の西武先発は隅田。「ピッチャーが隅田君。またいいピッチャーやね。いいピッチャーばっかしや、打てない時は…」とボヤキが止まらなかった。

この日は捕手に進藤を指名。股間にボールを当てる場面もあったが「危なかったね。大丈夫らしいです」とこちらはホッとした表情。

「開幕からスタメンマスクをかぶってきた田宮については「昨日の膝の影響で、ちょっと調子が良くないんで。バッティングぐらい。膝の状態が良くないみたいなので、明日も、どうなんだろう。山田コーチと話して、ちょっと決めてみます」と明かした。