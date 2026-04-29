将棋の藤井聡太竜王（２３）が「永世竜王」の資格を得た記念碑が、対局会場となった京都競馬場（京都市伏見区）に建立された。「雲外蒼天（そうてん）」と碑のプレートに揮毫（きごう）した藤井竜王は、１００年の歴史を誇る京都競馬場に合わせて「１００年後にも残る将棋をしていきたい」と誓った。



【写真】記念碑を前に、笑顔で手を取り合う藤井聡太さんと武豊さん

同競馬場では昨年１１月、第３８期竜王戦７番勝負第４局が行われ、藤井竜王が佐々木勇気八段を破って５連覇を達成。連続５期獲得により、棋聖・王位に続く三つ目の永世称号（永世竜王）を得て、史上最年少で「永世三冠」となった。



記念碑は高さ約７５センチの伊予石。同競馬場の玄関口、ステーションゲート横にＪＲＡ（日本中央競馬会）が設置した。



除幕式が２月２５日にあり、藤井竜王は「思い出深い一局。歴史ある競馬場に恥じないように精進していきたい」と述べた。



昨年の竜王戦に立ち会った日本騎手クラブ会長の武豊騎手（５７）も除幕式に同席。「碑が競馬と将棋のファンを結ぶ場所になったらうれしい」と期待した。



（まいどなニュース／京都新聞）