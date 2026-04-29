100均でミントの水耕栽培！丈夫で日陰でも育つ♪初心者向きの育て方と活用方法まとめ

連休のゆったりとした時間。「何か新しいことを始めたいな」と思ったら、ほぼ100均の材料で手軽に育てられる〈キッチンハーブ〉がおすすめです。

なかでも「ミント」は、丈夫で半日陰でも元気に育つから、園芸ビギナーにぴったり。すっきりとした清涼感とほのかな甘さで、料理はもちろん、日常のさまざまなシーンで使用できます。

今回は、そんな「ミント」の育て方とおすすめの活用法をご紹介します。

キッチンハーブ初心者におすすめの『ミント』

特徴と育て方

丈夫で繁殖力が強く、日当たりが少ない場所でも育つため、初心者にとくにおすすめ。茎も根もしっかり伸びるので、容器は大きめを選ぶのが◎。数十種類もの品種があり、写真のスペアミントはさわやかな香りにほんのり感じる甘さが特徴。鎮静や殺菌・抗菌、消化促進などの働きがあります。

●ほぼ100円ショップの材料で簡単にできる！キッチンハーブの育て方はこちら。

＞＞手軽・簡単！ 基本の水耕栽培のやり方

おすすめの使い方

水出しミント緑茶

緑茶の茶葉15gをお茶パックに入れ、 ポットに入れてミントの葉8枚ほどを加え、水1リットルを注いで2時間以上おく。緑茶はティーバッグを使ってもOK。胃腸の調子を整えてくれるので、食後にも。

入浴剤

500Wの電子レンジで1分30秒〜2分加熱して乾燥させたミントの葉20枚ほどと粒が粗めの塩（岩塩など）大さじ2を混ぜ、お茶パックやだしパックなどに入れて湯ぶねに浮かべる。心身を落ち着かせ、質のよい睡眠を促します。

香りを楽しむ、ミントのある暮らし。早速、キッチンハーブを始めてみませんか？

（『オレンジページ』2026年4月17日号より）

教えてくれたのは ……中島大輔さん

植物をもっと気軽に育ててほしいという思いから、水だけで育てる観葉植物ブランド「WOOTANG（ウータン）」を主宰。ホームページで紹介する野菜やハーブの水耕栽培の解説もわかりやすく好評。https://wootang.jp/