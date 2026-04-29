第2子妊娠中・西野未姫「だいぶお腹がパンパンになってきました」近影公開「足細い〜！！」「お腹大きいのに何でこんなにスタイルがいいんでしょうか」夫は山本圭壱
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）の妻で、元AKB48でタレントの西野未姫（27）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。お腹がふっくらしたショットを公開した。
【写真】「お腹大きいのに何でこんなにスタイルが」近影を公開した西野未姫
西野は「だいぶお腹がパンパンになってきました そろそろウォーキング始めなきゃかなぁ〜」と投稿。写真ではお腹がふっくらしたように見える近影を公開した。
この投稿には「足細い〜！！」「お腹大きいのに何でこんなにスタイルがいいんでしょうか」などの反響が寄せられている。
西野と山本は2022年11月に結婚を発表し、24年10月ににこりちゃんが誕生。今年1月4日に第2子妊娠を報告した。
【写真】「お腹大きいのに何でこんなにスタイルが」近影を公開した西野未姫
西野は「だいぶお腹がパンパンになってきました そろそろウォーキング始めなきゃかなぁ〜」と投稿。写真ではお腹がふっくらしたように見える近影を公開した。
この投稿には「足細い〜！！」「お腹大きいのに何でこんなにスタイルがいいんでしょうか」などの反響が寄せられている。
西野と山本は2022年11月に結婚を発表し、24年10月ににこりちゃんが誕生。今年1月4日に第2子妊娠を報告した。