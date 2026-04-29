春に行きたいと思う「新潟県の旅行先」ランキング！ 2位「佐渡島」を抑えた1位は？【2026年調査】
新生活の疲れを癒やすために、週末を利用して少し遠くまで足を伸ばしたくなるすがすがしい気候になりました。歴史的な名所や美しい海岸線など、春の風を感じながら心身ともにリフレッシュできる旅先が注目されています。
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「新潟県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「春の新緑とトキの観察が楽しめ、たらい舟体験や金山見学、日本海の新鮮な海鮮グルメが堪能できるから」（30代男性／大阪府）、「自然と文化が豊かな島だから」（20代女性／兵庫県）、「離島なので、本土とは違ったゆったりとした時間を楽しめそうだから。春ならではの穏やかさを感じたい」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
回答者からは「世界遺産に登録されていて気になっているから」（40代女性／大阪府）、「佐渡銀山の遺跡と桜並木のライトアップが綺麗だということを聞いたのでぜひ見に行きたいと思いました」（40代女性／広島県）、「気候が穏やかな春は見学しやすく、歴史ある鉱山遺跡をじっくり巡りながら特別な体験ができるから」（40代男性／静岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「新潟県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：佐渡島／45票日本海に浮かぶ歴史と自然の宝庫です。春は島全体が花々に彩られ、トレッキングやドライブに最高のシーズンを迎えます。豊かな海産物はもちろん、たらい舟体験や独特の文化が息づく街並みの散策など、非日常的な島時間を満喫できます。穏やかな春の海を渡って訪れる旅は、格別の解放感を与えてくれます。
回答者からは「春の新緑とトキの観察が楽しめ、たらい舟体験や金山見学、日本海の新鮮な海鮮グルメが堪能できるから」（30代男性／大阪府）、「自然と文化が豊かな島だから」（20代女性／兵庫県）、「離島なので、本土とは違ったゆったりとした時間を楽しめそうだから。春ならではの穏やかさを感じたい」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
1位：佐渡金山／47票世界文化遺産登録で注目を集める、日本最大級の金銀山遺産です。江戸時代から続く採掘の歴史を肌で感じられる坑道巡りは、春の観光に最適。歴史的な遺構と周囲の自然が調和した独特の景観は、大人から子どもまで楽しめる知的な冒険気分を味わわせてくれます。新潟が誇る歴史スポットとして圧倒的な支持を得ました。
回答者からは「世界遺産に登録されていて気になっているから」（40代女性／大阪府）、「佐渡銀山の遺跡と桜並木のライトアップが綺麗だということを聞いたのでぜひ見に行きたいと思いました」（40代女性／広島県）、「気候が穏やかな春は見学しやすく、歴史ある鉱山遺跡をじっくり巡りながら特別な体験ができるから」（40代男性／静岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)