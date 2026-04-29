齊藤京子、“お店レベル”手作りタコのペペロンチーノ公開「どんどん腕が上がってる」「盛り付けもおしゃれ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/29】元日向坂46の齊藤京子が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのパスタを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳元日向坂「お店で出てくるやつ」大ぶりタコ入った手作りペペロンチーノ
齊藤は「タコのペペロンチーノ」とつづり、器に美しく盛り付けた手作りパスタを公開。大きめにカットされたタコが贅沢に入り、刻んだハーブをあしらった本格的な仕上がりを披露した。
この投稿に、ファンからは「盛り付けもおしゃれ」「お店で出てくるやつ」「豪華」「どんどん腕が上がってる」「ホタルイカにつづいてタコのペペロンチーノ、絶対に美味しい」「作ってるとこ見てみたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元日向坂「お店で出てくるやつ」大ぶりタコ入った手作りペペロンチーノ
◆齊藤京子、タコのペペロンチーノ披露
齊藤は「タコのペペロンチーノ」とつづり、器に美しく盛り付けた手作りパスタを公開。大きめにカットされたタコが贅沢に入り、刻んだハーブをあしらった本格的な仕上がりを披露した。
◆齊藤京子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「盛り付けもおしゃれ」「お店で出てくるやつ」「豪華」「どんどん腕が上がってる」「ホタルイカにつづいてタコのペペロンチーノ、絶対に美味しい」「作ってるとこ見てみたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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