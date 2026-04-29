お笑い芸人のケンドーコバヤシ(以下、ケンコバ)が21日深夜、読売テレビのバラエティー番組「にけつッ！！」に出演。最近の出来事として、新幹線で絡まれたエピソードを披露した。

ケンコバは、新幹線に乗車した際のトラブルを回想し、「すごい胸くそ悪いことに巻き込まれたんですけど」と話し始めた。「自分の席に。グリーン席で用意していただいて。指定席です。上着と荷物を（棚の）上に乗せてたときに。一列後ろに座ってた男が。ちょっと身なりのいい、たぶん、いい会社に勤めているんやろうな？って若いサラリーマン。仕事のできるような方なんでしょうけど」と相手の特徴を説明。

すると、ケンコバが車内で荷物を上げているときに「近くに座んなよ！キモクサじじい！」と男性から罵声を浴びたと明かし、「えぇ？って。向こうも『あっ…！』って。（声の）ボリュームを間違えたのか、心の声を出したのか…」と説明。つづけて「『いや…、僕におっしゃられました？』って…」とケンコバが問うと、男性は無表情で黙り込んだという。

ケンコバは「まあ、ええかと」と思って、トイレに立ったという。だが、「戻ってきたら。乗務員の方を呼んでて。『あの人です！』って俺のことを指さしてきて。は？ってなって。『え？どうかしましたか？』と自分の席に行ったら（乗務員は）『この方が（ケンコバから）脅されているとおっしゃっていて…。警備員の方をお呼びしようかというお話をしてたんです』って」と、トイレから戻ると事態は一変したという。

これにケンコバは、「ちょっと待ってくださいね……。一から、ちゃんと説明します。僕が来たときにこの方に暴言を吐かれたんです」と、むしろ自分が言いがかりをつけられたと乗務員に説明したようだ。すると男性は震えながら、「おい？暴力か？暴力でケリつけたいのか？」とさらなる被害を訴え出したという。

この展開にケンコバは、「いや、一切そんなこと言ってませんよね……って。僕、そんなこと一切言ってませんし、やってませんよね？って」と応じ、これに男性は「『いや、暴言には暴言で返せよ！』って……」と言い返してきたと明かした。最終的に、ケンコバは乗務員に席を離してほしいと伝え、無事に理不尽乗客から逃れることができたようだ。

このエピソードにSNSでは、「グリーンに乗車できるという優越感に浸り態度が自然とデカくなる」「いい大学を卒業していい会社に入ったかもしれないが常識外れが多く、勘違い野郎だらけ」「エリート街道っぽい道を歩いてきて『自分は選ばれた人間だ』と思い込む奴の中にはこういうタイプが多い」といった共感の声が相次いだ。

1月に結婚を明かす

ケンコバといえば今年1月31日、フジテレビONEの特別番組「ケンドーコバヤシの重大発表！」の番組内で、昨年８月に一般女性と結婚してすでに第１子男児が誕生していたことを公表。同日、所属事務所の吉本興業(以下、吉本)を通じ「この度、私ケンドーコバヤシ、子供が産まれました。嬉しいです。あ、その前に結婚していたのを言ってませんでしたね。失礼しました」（原文ママ）などとコメントを発表し、世間を驚かせた。

53歳にして生涯の伴侶と我が子を手に入れたケンコバ。おめでたいに尽きるが、その一方で吉本からはおしかりを受けたようだ。今月25日、テレビ大阪「大阪おっさんぽ」に出演したケンコバは結婚発表について語り、「あれ、でも吉本に怒られたんですよ」と苦笑いした。さらに結婚発表の文章を振り返り「これを吉本からの発表にしようとしたんですよ」と告白し、「さすがにメチャメチャ怒られました。『お前、自分の文面にして自分で責任取れ！』って言われました」とタジタジだった。

ケンコバは「吉本興業からの発表の方が面白いなと思ったんですけどね…。『吉本興業からのお知らせ』って書いて」と悔やんでいたが、自身の口から発表することが何よりの喜びだったに違いない。父となった今後の活躍に期待が寄せられる。